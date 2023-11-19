Повернення депортованого до Росії підлітка: Зеленський подякував за допомогу Катару та ЮНІСЕФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував повернення до України Богдана Єрмохіна, якого раніше депортували з окупованого Маріуполя до Росії.

У вечірньому зверненні він подякував «кожному й кожній, чия небайдужість та ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей», вивезених з окупованих територій.

«Сьогодні нам вдалося повернути в Україну Богдана Єрмохіна – хлопця, який був вивезений із Маріуполя в Росію. Багато було спроб йому допомогти. Я радий, що все спрацювало. Дякую всій команді, яка працює над поверненням українських дітей – це і Офіс, і омбудсмен, і наші міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що особливо вдячний Катару за посередництво й допомогу.

Підлітку Богдану Єрмохіну якраз у день повернення до України, 19 листопада, виповнилося 18 років.

Богдан Єрмохін, сирота з Маріуполя, після окупації міста російськими військами був вивезений спочатку до Донецька, а згодом до Підмосковʼя, де його передали під опіку російської родини. Йому оформили російське громадянство, але він зберіг громадянство України.

Єрмохін неодноразово заявляв, що хоче повернутися в Україну, де його законним представником може виступати доросла сестра. У березні він намагався втекти в Україну через Білорусь, але його затримали. Російська влада посилалася на те, що як неповнолітній він не може сам вирішувати, де йому жити. Історія Єрмохіна набула резонансу після того, як підліток отримав повістку з вимогою стати на облік у російському військкоматі.

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Росія незаконно депортувала щонайменше 20 тисяч дітей (це задокументовані дані), але реальна цифра набагато більша, заявляв у жовтні президент Володимир Зеленський. За даними національного порталу «Діти війни», з 24 лютого 2022 року Росія вивезла з України 19 тисяч 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно.

Єрмохін звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Від надання йому в Росії квартири як дитині-сироті він офіційно відмовився. Російська уповноважена Марія Львова-Бєлова заявляла, що працюватиме над усуненням перешкод для повернення підлітка на батьківщину.