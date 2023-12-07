Рух Медведчука дійшов до Сербії: там його очолив проросійський політик Драган Станоєвич

У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації «Другая Украина», яку після обміну в РФ створив обвинувачений у державній зраді колишній український політик Віктор Медведчук. Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію. Саму організацію «Другая Украина», засновану Медведчуком у Росії, перейменували. Тепер це не «регіональний», а «міжнародний громадський рух».

Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода) з посиланням на інформацію з офіційних реєстрів Сербії та Російської Федерації.

Представництво російської організації «Другая Украина», відповідно до реєстру юридичних осіб Сербії, було відкрито в серпні 2023 року. Відповідно до даних із офіційного витягу, «Представништво покрета «Друга Украина» (назва філії сербською мовою) метою своєї діяльності декларує «налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України», а уповноваженою особою представництва є Драган Станојевић (Драган Станоєвич).

Драган Станоєвич – проросійський сербський громадський діяч та політик. Із червня 2021-го він перебуває під санкціями української Ради нацбезпеки і оборони, відтоді йому заборонений в'їзд в Україну протягом трьох років.

Станоєвич неодноразово публічно висловлював своє захоплення політикою президента Росії Володимира Путіна, схвалював позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також підтримував російську військову агресію в Україні, тішився російськими обстрілами середмістя Києва і обурювався затриманню Віктора Медведчука Службою безпеки України в 2022 році.

Станоєвич – голова Сербської світової діаспорної організації «Парламент Сербської діаспори» та міжнародної проросійської неурядової організації «Об'єднана сербська діаспора Євразії».

Зараз Драган Станоєвич є чинним кандидатом від проросійської партії «Ми – глас народа» на дострокових парламентських виборах, що мають відбутися 17 грудня 2023 року. На сторінках у соцмережах Станоєвича можна знайти спільні фото з першими особами держави. Наприклад, із президентом Сербії в 2012–2017 роках Томиславом Николичем та колишнім премʼєром, а тепер президентом Сербії Александром Вучичем.

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х Драган Станоєвич жив в Україні, очолював «Сербську громаду в Україні», брав участь у публічних акціях у Києві та у засіданнях «Партії політики Путіна».

За даними платформи YouControl, в Україні Драган Станоєвич досі є керівником ТОВ Спільна україно-югославська фірма «Юг-Укр-Контракт», має майно у Київській та Дніпропетровській областях.

Журналісти Радіо Свобода звернулися по коментар до Станоєвича. У відповіді він зокрема зазначив: «Моя ідея не в тому, щоб допомагати Медведчуку, впевнений, він моєї допомоги не потребує, а допомагати українцям, які звертаються. Мене засмоктувати у вашу політичну війну не вийде, бо влада тимчасова, а народ вічний, і я роблю все, що можу, саме для народу. Я ніколи не підтримував жодної агресії і не збираюся. Точно як і не збираюся підтримувати українську владу, яка по суті знищила ту Україну, яку я любив, яка своєю політикою знищує цвіт української нації і веде війну проти інакодумства. Я попереджав Україну, куди політика Майдану приведе».

Після створення підрозділу у Сербії «Другую Украину» перейменували в російському реєстрі: тепер це не «регіональний громадський рух», а «міжнародний громадський рух». Також в організації Віктора Медведчука змінився керівник. Громадянин РФ Роман Коваленко замінив колишнього ведучого каналу «112 Україна» Дениса Жарких.

53-річний Роман Коваленко є уродженцем Донеччини. У 2021 році його викликали на засідання Артемівського міськрайонного суду Донецької області як обвинуваченого у кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму). На своїх сторінках у соцмережах Коваленко поширює статті Медведчука та зазначає, що є юристом, кандидатом економічних наук та головою виконавчого комітету міжнародної організації «Другая Украина». При цьому Віктор Медведчук, вказано на сайті, є головою ради цієї організації.

Раніше «Схеми» повідомляли, що до «політичного руху» «Другая Украина», створеного в Росії обвинуваченим у держзраді Віктором Медведчуком після обміну, долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.

Президент Російської Федерації Володимир Путін є хрещеним батьком доньки Віктора Медведчука Дарини.