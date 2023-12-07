Інститут книги розповів, які книжки мали найвищі продажі в Україні в 2023 році

Український інститут книги опублікував результати опитування книгарень щодо найменувань, які мали найвищі продажі в 2023 році.

УІК розділив книжки за чотирма номінаціями: найпопулярніші видання української класики, книги сучасних сучасних українських авторів, твори в перекладі та твори для дітей. Підсумки підбивали за результатами продажів у мережах магазинів та київських немережевих книгарнях.

Найбільш продаваними виявилися книжки за номінаціями:

«Найпопулярніша українська класика»: серія «Неканонічний канон» видавництва «Віхола». Також у топі продаж були «Місто» Валер’яна Підмогильного, «Записки Кирпатого Мефістофеля» Володимира Винниченка, «Тигролови» й «Сад Гетсиманський» Івана Багряного, «Повість про санаторійну зону» Миколи Хвильового

«Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів»: «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка, «Видавництво Старого Лева», переклад із російської Вікторії Стах. Також популярними в опитаних книгарнях були «Драбина» Євгенії Кузнєцової, «Нові Темні Віки. Колонія» Макса Кідрука, «Танці з кістками» Андрія Сем’янківа

«Найпопулярніші переклади»: у більшості книгарень був попит на книги «Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки» авторів Міхаеля Бар-Зохара та Ніссіма Мішаля видавництва «Наш Формат» (переклав Олександр Михельсон) та «Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію» Бориса Джонсона, видавництва Vivat за перекладом Юрія Гирича

«Найпопулярніші книжки для дітей»: рейтинг очолила «Малечі про інтимні речі» Юлії Ярмоленко, видавництво «Талант». Також у лідерах – книжка видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка

«Методика дослідження: оскільки більшість опитаних не надали точної кількості проданих примірників, умовою потрапляння в загальний рейтинг була кількість торгових майданчиків, до топів яких одночасно входила та чи інша назва. Чим більше таких майданчиків, тим вища популярність книжки», – пояснює свій підхід УІК.

При цьому Інститут зазначає, що серед дитячих та перекладних книжок «беззаперечних лідерів не виявилося».

За повідомленням УІК, опитування провели з нагоди Національного тижня читання, який установа проводить щороку в грудні. Цього року акція триває з 4 по 10 грудня.