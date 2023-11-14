Прокуратура встановила особи двох військових РФ, підозрюваних у вбивстві письменника Вакуленка

Двом російським військовим заочно повідомили про підозру у вбивстві дитячого письменника Володимира Вакуленка на Харківщині – про це повідомив Офіс генерального прокурора 14 листопада.

За даними слідства, підозрювані є військовими 4 роти 4 батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву угруповання «ЛНР» у складі 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу Збройних сил Росії. Йдеться про командира роти з позивним «Лев» та його підлеглого-кулеметника на прізвисько «Удод». Обидва народилися в наразі окупованому Луганську.

Торік підозрювані перебували в окупованому селі Капитолівка Ізюмського району, коли дізналися, що в селі живе український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти російської агресії.

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У березні 2022 року вони затримали письменника разом із 14-річним сином і безуспішно намагалися схилити до співпраці з окупантами.

«24 березня окупанти знову повернулись і на цей раз «затримали» тільки письменника. Після цього командир роти «Лев» наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника. «Удод» вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці», – йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, російських військових також підозрюють у вбивстві ще трьох цивільних, серед них – колишнього учасника антитерористичної операції. Спершу їх утримували в погребі й катували, потім відвезли до лісу в Капитолівці.

«Командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько «Удод» застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили до смерті», – додають у ОГП.

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Правоохоронці також встановили факт знущання та незаконного ув’язнення підозрюваними ще одного цивільного, якого зрештою відпустили.

«Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Наразі встановлено, що всі злочини «Лев» та «Удод» вчиняли у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких триває», – зазначає прокуратура.

Про вбивство письменника Володимира Вакуленка російськими військовими стало відомо після звільнення Харківщини. У листопаді 2022 року його колишня дружина Ірина Новіцька повідомила, що ДНК-експертиза дозволила ідентифікувати останки Вакуленка.

Володимир Вакуленко – автор понад десятка книжок, в тому числі дитячих, активний учасник Революції Гідності та волонтер. У 2020 році випустив антологію білоруської поезії «Жыве Беларусь! За нашу і вашу свободу!». Активно друкувався в у журналах, часописах і альманахах.