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Прокуратура встановила особи двох військових РФ, підозрюваних у вбивстві письменника Вакуленка

Про вбивство письменника Володимира Вакуленка російськими військовими стало відомо після звільнення Харківщини
Про вбивство письменника Володимира Вакуленка російськими військовими стало відомо після звільнення Харківщини

Двом російським військовим заочно повідомили про підозру у вбивстві дитячого письменника Володимира Вакуленка на Харківщині – про це повідомив Офіс генерального прокурора 14 листопада.

За даними слідства, підозрювані є військовими 4 роти 4 батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву угруповання «ЛНР» у складі 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу Збройних сил Росії. Йдеться про командира роти з позивним «Лев» та його підлеглого-кулеметника на прізвисько «Удод». Обидва народилися в наразі окупованому Луганську.

Торік підозрювані перебували в окупованому селі Капитолівка Ізюмського району, коли дізналися, що в селі живе український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти російської агресії.

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У березні 2022 року вони затримали письменника разом із 14-річним сином і безуспішно намагалися схилити до співпраці з окупантами.

«24 березня окупанти знову повернулись і на цей раз «затримали» тільки письменника. Після цього командир роти «Лев» наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника. «Удод» вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці», – йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, російських військових також підозрюють у вбивстві ще трьох цивільних, серед них – колишнього учасника антитерористичної операції. Спершу їх утримували в погребі й катували, потім відвезли до лісу в Капитолівці.

«Командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько «Удод» застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили до смерті», – додають у ОГП.

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Правоохоронці також встановили факт знущання та незаконного ув’язнення підозрюваними ще одного цивільного, якого зрештою відпустили.

«Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Наразі встановлено, що всі злочини «Лев» та «Удод» вчиняли у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких триває», – зазначає прокуратура.

Про вбивство письменника Володимира Вакуленка російськими військовими стало відомо після звільнення Харківщини. У листопаді 2022 року його колишня дружина Ірина Новіцька повідомила, що ДНК-експертиза дозволила ідентифікувати останки Вакуленка.

Володимир Вакуленко – автор понад десятка книжок, в тому числі дитячих, активний учасник Революції Гідності та волонтер. У 2020 році випустив антологію білоруської поезії «Жыве Беларусь! За нашу і вашу свободу!». Активно друкувався в у журналах, часописах і альманахах.

Розповідь про убитого дитячого письменника Володимира Вакуленка та його щоденник про окупацію
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Розповідь про убитого дитячого письменника Володимира Вакуленка та його щоденник про окупацію

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