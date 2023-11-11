«Зупиніть воєнні злочини Росії». У Празі пікетували посольство РФ

11 листопада у Празі під будівлю російського посольства прийшло кілька десятків людей із прапорами України і ЄС. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони вимагали від керівництва Росії припинити війну в Україні й залишити її територію. Учасники акції розгорнули напис «Зупиніть воєнні злочини Росії».

Мітинг організувала чесько-словацька спільнота міжнародного руху «НАФО» («північноатлантична організація чуваків» – ред.), яка займається протидією російській державній пропаганді й дезінформації під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Під час акції представники спільноти продемонстрували відеоролик із прикладами російської пропаганди і мемами, які з них створюють.

За словами організаторів, вони вкотре хотіли привернути увагу громадськості до війни в Україні й закликати до інформаційної гігієни.

«Ми хочемо показати, що ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми підготували ролик, в якому намагалися висміяти приклади безглуздої російської пропаганди, і щоб це побачили працівники посольства», – розповів Радіо Свобода Їржі Віскочил, представник чесько-словацької спільноти «НАФО».

На акцію під посольством Росії у Празі прийшли і представники української громади в столиці Чехії.

«Сьогодні весь світ також відзначає міжнародний День пам’яті ветеранів. Відтак ми прийшли підтримати міжнародний рух «НАФО» і вчергове закликати Росію залишити територію України», – розповіла Радіо Свобода співзасновниця чесько-української ініціативи «Голос України», представниця Українського центру безпеки і співпраці Анастасія Сігнаєвська.

За словами організаторів акції, подібні протести перед посольствами РФ відбуваються ще у щонайменше 30 країнах світу.

Працівники посольства РФ у Празі на акцію ніяк не відреагували.