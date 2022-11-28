«ДНК-експертиза підтвердила»: письменника Вакуленка вбили під час окупації Росією Харківщини

Український дитячий письменник та поет Володимир Вакуленко був вбитий під час російської окупації села Капитолівка Ізюмського району Харківської області, а потім похований в Ізюмі, повідомила його колишня дружина Ірина Новіцька.

«Сьогодні надвечір батькам Володимира Вакуленка повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила: у похованні №319 було тіло їхнього сина», – написала Новіцька у фейсбуці.

Цю ж інформацію підтвердило «Суспільне», редакція розслідувань якого отримала фотодокази і результати ДНК-експертизи, які свідчать, що Вакуленка вбили під час окупації.

Вакуленко, який виховував неповнолітнього сина з інвалідністю та майже ніколи не розлучався з ним, зник у Капитолівці у березні 2022 року. Батьки письменника понад пів року шукали його.

«Після того як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти «Суспільного", у цьому журналі під номером 319 були вказані дані письменника», – пише видання.

Повідомляється, що спочатку правоохоронці заперечували інформацію, що у цій могилі було поховано Вакуленка, і заявляли, що у похованні №319 виявили тіло невідомої жінки.

«Однак розслідувачі «Суспільного» знайшли фото тіла під №319, зроблене перед похованням. На ньому прострелені документи Володимира Вакуленка. Також – татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза», – повідомляє «Суспільне».

10 квітня слідчі Ізюмського райуправління поліції поліції у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом викрадення Вакуленка.

Після деокупації Капитолівки колеги Володимира Вакуленка знайшли його щоденник, закопаний за день до арешту, у рідному садку. Після розшифровки трьох десятків рукописних листів батьки будуть ухвалювати рішення про публікацію тексту – сам письменник просив віддати його людям, «коли наші прийдуть».

Володимир Вакуленко – автор понад десятка книжок, в том числі дитячих, активний учасник Революції Гідності та волонтер. У 2020 році випустив антологію білоруської поезії «Жыве Беларусь! За нашу і вашу свободу!». Активно друкувався в у журналах, часописах і альманахах.