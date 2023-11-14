ОГП знає про 11 ймовірних учасників воєнних злочинів в Україні, які перебувають у країнах-партнерах Києва

Офіс генерального прокурора у 2022 році надіслав до іноземних держав загалом 606 звернень про видачу осіб – про це він повідомив на запит Радіо Свобода, надісланий у жовтні.

За цей же період було виконано 53 звернення щодо екстрадиції, з них 23 – надісланих у цей же період.

«За січень – вересень 2023 року за клопотаннями органів досудового розслідування надіслано 103 звернення про видачу осіб (екстрадицію). Виконано таких звернень – 77 (з них 38, що надіслані у звітному періоді)», – йдеться у відповіді.

При цьому Офіс уточнює: виконаним вважається таке звернення, за яким в іншій державі ухвалили рішення по суті. Прокуратура не уточнює, скільки рішень були позитивними, а скільки запитів іноземні держави відхилили.

«Загалом на території країн, з якими Україна здійснює міжнародно-правове співробітництво, зафіксовано перебування 11 осіб, щодо яких наявні відомості про їх участь у війні Росії проти України та можливу причетність до вчинення злочинів на території України», – повідомляє прокуратура.

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До цієї цифри входять тільки ті люди, місце перебування яких встановили українські органи досудового слідства та прокуратури та підтвердили правоохоронці іноземних країн.

Щодо всіх 11 людей ОГП надіслав запити на міжнародно-правову допомогу, щодо однієї людини направлено запит на екстрадицію.

Зокрема, ОГП повідомив, що в серпні направив запит про затримання та арешт підозрюваного в участі в терористичній організації у Фінляндії, у вересні – запросив його екстрадицію. У серпні стало відомо, що Україна просить Фінляндію екстрадувати одного з командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» Яна Петровського.

Також у лютому 2023 року за ініціативи прокуратури суд передав Міністерству юстиції запит щодо ініціювання арешту підозрюваного в порушенні законів і звичаїв війни, який, за даними ОГП, перебував у Туреччині. 9 лютого Мін’юст підтримав цей запит і передав його Туреччині. Імені підозрюваного ОГП не називає.

Станом на 10 листопада обидва запити перебували на розгляді компетентних органів Фінляндії та Туреччини.

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«При цьому важливо врахувати, що запит про екстрадицію може бути надісланий прокурором за умови, якщо особі повідомлено про підозру та щодо неї українським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або судом за умови набуття законної сили вироком суду, якщо видача запитується для приведення вироку до виконання», – роз’яснюють у прокуратурі.

У вересні стало відомо, що поліція в Норвегії затримала колишнього найманця угруповання «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва, який раніше утік до цієї країни з Росії. Його затримали в селі Гренсе Якобселв неподалік кордону з Росією, коли він, за повідомленнями, прямував до кордону в темний час доби з метою перетнути її поза пунктом пропуску.

Газета писала, що Офіс генпрокурора України просила Норвегію допомогти в організації допиту Медведєва, але росіянин зустрічатися зі слідчими відмовився. У лютому норвезькі ЗМІ писали, що Київ розглядає можливість запиту на екстрадицію росіянина.