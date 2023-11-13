Суд заочно заарештував народного депутата в справі про розкрадання газу – САП

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід народному депутату у справі про розкрадання газу, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 листопада.

За повідомленням, у понеділок слідчий суддя задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене САП, та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йдеться про провадження в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 мільярда гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку

«Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – додають у пресслужбі прокуратури.

САП не називає імені народного депутата, водночас обставини вказують на народного депутата Ярослава Дубневича. Його публічної реакції на це рішення наразі немає.

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Він також є обвинуваченим у заволодінні 93 мільйонами гривень, які належали «Укрзалізниці». На початку листопада його оголосили в розшук у цій справі.

У жовтні Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід на судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича.

Національне антикорупційне бюро 17 жовтня оголосило Ярослава Дубневича у розшук.

За даними слідства, впродовж 2013-2017 років років народний депутат організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Як повідомили в НАБУ, обвинувальні акти стосовно п’яти учасників схеми скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» вартістю близько 800 млн грн накладено арешт.

У жовтні 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.