Справа про привласнення понад 307 млн грн Міноборони: суд відправив Микитася під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася у вигляді домашнього арешту, підозрюваного в заволодінні понад 307 млн грн коштів Міністерства оборони України.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП.

Це рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС. Питання щодо оскарження цього запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

У прокуратурі додають, що також у цій справі суд обрав запобіжні заходи ще 5 особам:

помічнику нардепа – тримання під вартою з альтернативою внесення 19 млн грн застави;

директору підрядної організації – застава у розмірі 805 тис. грн;

двом військовослужбовцям – застава у розмірі 53 тис. грн та 214 тис. грн відповідно;

ще одному військовому – особисте зобов’язання.

Як пише Центр протидії корупції, прокурор САП просив узяти екснардепа під варту з альтернативною заставою 134 млн грн.

25 жовтня народному депутату 8 скликання повідомили про підозру в заволодінні коштами Міністерства оборони. Правоохоронці тоді не називали імені підозрюваного, проте, за даними медіа, йдеться про колишнього народного депутата Максима Микитася. До обрання до Верховної Ради він був керівником будівельної компанії «Укрбуд».

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало договори з компаніями, підконтрольними тодішньому парламентарю, контракти на будівництво складів для зберігання ракет та боєприпасів на суму близько 3 мільярда гривень. Будівництво мали завершили до 2021 року. У НАБУ стверджують, що частиною цих коштів нардеп планував заволодіти, але не міг цього зробити через законодавчі обмеження. Тому, за даними слідства. колишній депутат та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили схвалення змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.

Відтак з листопада по грудень 2018 року компанії депутата отримали від Міноборони понад 307 мільярдів гривень. Водночас будівництво складів, додає НАБУ, «фактично не розпочали», а кошти вивели на рахунки інших компаній. Микитась ці обвинувачення публічно не коментував.

Колишньому депутату Микитасеві раніше вже інкримінували махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня 2020 року НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.