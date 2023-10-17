НАБУ оголосило у розшук депутата Ярослава Дубневича

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича.

У відомстві зазначили, що він є підозрюваним у організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

10 жовтня НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру. Повідомляється, що депутат не прибув особисто до НАБУ для повідомлення йому про підозру.

«За версією слідства, впродовж 2013-2017 років років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн… Наразі обвинувальні акти стосовно п’яти учасників схеми скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» вартістю близько 800 млн грн накладено арешт. Щодо організатора схеми, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу», – повідомили в НАБУ.

Ярослав Дубневич є також обвинуваченим у справі НАБУ і САП щодо заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці». 31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.