САП передала до суду справу про розкрадання газу підприємствами із орбіти братів Дубневичів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду справу щодо розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень фірмами-власниками Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, які заснували Богдан та Ярослав Дубневичі.

«Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо заволодіння понад 300 млн кубометрів природного газу НАК «Нафтогаз України» стосовно 4 осіб, серед яких директор ТзОВ «Енергія – Новояворівськ», технічний директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ», фінансовий директор двох вищевказаних підприємств, а також організатор схеми – радник директора ТзОВ «Енергія». Ще одного підозрюваного – директора ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» оголошено в розшук, а справу відносно нього виділено в окреме провадження», – йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.

У САП вказали, що, за даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових, в результаті чого зазнав значних збитків.

У січні 2018 року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам, серед яких 4 посадовці компаній-власниць ТЕЦ та «фізичній особі, яка є наближеною до народних депутатів».

Судом було накладено арешт на майно Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, а самі об’єкти перейшли під тимчасове управління київського приватного підприємства «Гарант Енерго М». Втім воно не змогло впоратися із викликами управління, головним чином – технічним станом ТЕЦ і питанням оплати праці робітникам. В результаті у цьому опалювальному сезоні жителі Нового Роздолу і Новояворівська на Львівщині не змогли вчасно отримати тепло у помешкання. Уряд визнав ситуацію надзвичайною, тепло жителям цих міст подали лише 21 листопада.