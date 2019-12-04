Новий Розділ: у школах відновили навчання, але в окремих квартирах температура повітря не вища від +14

Три дні тому у школах Нового Роздолу, що на Львівщині, відновили навчання. Це місто стало останнім у регіоні, де мешканці отримали теплопостачання лише два тижні тому. Але не у всіх квартирах ще досить тепло. Майже щодня відбуваються прориви труб на магістралі. На місце аварії виїжджають ремонтні бригади, як з Нового Роздолу, так і Львова.

Гаряча лінія міської ради Нового Роздолу вже щохвилинно не розривається від дзвінків мешканців, які скаржаться на холодні батареї у квартирах. Частіше люди інформують про низьку температуру повітря у помешканні, повідомляють про прориви труб на вулицях. Їдучи Новим Роздолом, можна зауважити, де саме нещодавно ліквідували аварію.

Наразі проблеми з теплопостачанням залишаються в окремих квартирах у 17 будинках міста.

Така ситуація з теплопостачанням виникла через те, що недостатня подача тиску на ТЕЦ

«Там проблемні стояки і така ситуація з теплопостачанням виникла через те, що недостатня подача тиску на ТЕЦ, але, відповідно, вони запускаються в авральному режимі і це пояснюємо людям. Немає перепаду тиску між подаючим і зворотним трубопроводом. Має бути перепад тиску – 1, а у нас зараз 0,1–0,2. Ще мешканці з верхніх поверхів не допускають управителя багатоповерхового будинку для того, щоб розповітрити батареї, щоб повітря з’явилось по всьому стояку», – каже виконувач обов’язки мера Нового Роздолу Ірина Кравець.

2 грудня відновлено навчання у школах міста. Однак у приміщеннях ще досить прохолодно.

Щодня працівники спускають воду з батарей

«Тепло подається з проблемами, є багато проривів, система була без води від березня цього року. У моєму кабінеті змушені стіну розбити, щоб налагодити систему. Щодня працівники спускають воду з батарей. Якщо це не зроблять, то батареї охолоджуються. Тиждень, який пропустили школярі через відсутність опалення, надолужимо у грудні і січні. Важливо, щоб не було великих проривів труб по місту», – розповів директор навчально-виховного комплексу імені Володимира Труша Богдан Токар.

Люди самі дають раду із поцвілими стінами

На Новороздільській ТЕЦ наразі не збільшують температуру подачі тепла, оскільки ще десь зауважили місце з проривом труби.

– У перші дні то подавали тепло, то припиняли. Останні 6 днів вже постійно подають. Але дуже холодно – до +14.Все поцвіло у хаті, витираємо стіни, на балконі аж чорно. Якось радимо собі, як можемо.

– Лише недавно стали дуже теплі батареї і тепліше у хаті. Є вже і гаряча вода. Від весни мучились і гріли воду, – говорили мешканці.

На сьогодні у Новому Роздолі розробили схему теплопостачання міста і міська влада подає її на затвердження уряду. Проєктанти запропонували кілька варіантів забезпечення міста теплопостачанням: зберегти централізоване опалення, перейти на мінікотельні поквартальні чи на вході у місті, повністю перейти на індивідуальне.

Спершу визначить стратегію щодо теплопостачання міста комісія, яку сформувала міська влада, потім відбудуться громадські слухання. Зараз лише мешканці 2 багатоповерхових будинків зі 178 подали заявки про від’єднання від централізованого опалення.

Новояворівська і Новороздільська ТЕЦ до 2018 року належали фірмам братів – екснардепа Богдана Дубневича і народного депутата Ярослава Дубневича. Детективи НАБУ торік виявили на цих підприємствах розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень. Згідно з рішенням суду, в липні 2018 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештовані майнові комплекси ТЕЦ – ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» і «Енергія-Новий Розділ» під тимчасове управління і через конкурс обрала нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «Гарант Енерго М», яке приступило до обов’язків 17 жовтня 2018 року.

Ця фірма рік керувала двома ТЕЦ і зірвала опалювальний сезон, наробивши мільйонні борги. Робітникам заборгувала зарплату і з Новороздільської ТЕЦ звільнились 20% фахівців. Однак у листопаді новим управителем ТЕЦ став НАК «Нафтогаз». Люди повернулись на роботу. Наприкінці листопада запустили обидві ТЕЦ. Тепер новий управитель намагається нормалізувати подачу теплопостачання, а у планах – модернізувати Новороздільську і Новояворівську ТЕЦ.