«Справа Дубневича»: ВАКС заарештував кошти депутата, підозрюваного до розкрадань на «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд накрав арешт на гроші народного депутата IX скликання, підозрюваного у заволодінні понад 93 мільйонів гривень коштів «Укрзалізниці», повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прізвища депутата у відомстві не вказують, але з оприлюднених фрагментів справи випливає, що мова йде про Ярослава Дубневича.

«Так, за рішенням суду арештовано понад 100 тисяч доларів і понад 100 тисяч євро, які були вилучені у народного депутата під час обшуків. Зазначені кошти арештовані на термін судового слідства та розгляду справи в суді», – йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що постанова може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції протягом п’яти днів з моменту її оголошення.

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За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, відповідно до матеріалів експертизи, становили понад 93 мільйони гривень. Сам Дубневич називав необґрунтованими звинувачення і заявляв про «політичне підґрунтя» справи.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт. 7 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала народного депутата із групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича до 31 грудня. Втім, вже на наступний день Дубневич вийшов під заставу 90 мільйонів.