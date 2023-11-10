Відмова Франції в екстрадиції Жеваго: ОГП нагадав, що є «ще одне розслідування»

Офіс генерального прокурора прокоментував відмову Суду касації Франції екстрадувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго до України 10 листопада.

ОГП вказав на те, що рішення французьких судів обґрунтоване тим, що Україна через повномасштабну війну «була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами», відтак не може, на думку суду, гарантувати «основні процесуальні гарантії та право на захист».

«Водночас щодо цієї особи детективами НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюється ще одне розслідування – за підозрою у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду України», – йдеться в повідомленні.

Офіс нагадує, що французька сторона повідомила Жеваго про підозру в цьому провадженні в липні 2023 року.

«Українські слідчі та прокурори продовжують взаємодіяти із компетентними органами Франції в рамках міжнародно-правового співробітництва», – стверджує відомство.

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Раніше пресслужба Костянтина Жеваго повідомила, що Суд касації Франції відмовився екстрадувати його до України.

У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкрутував у 2015 році.

Суд згодом погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро.

Також на початку серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Сам олігарх відкидає всі обвинувачення проти себе.