САП: суд оголосив нардепа Дубневича в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук народного депутата, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 листопада.

Прокуратура не називає імені депутата, але обставини вказують на Ярослава Дубневича. САП також посилається на сторінку розшуку Дубневича на сайті Національного антикорупційного бюро.

«2 листопада 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 мільйонами гривень коштів ПАТ «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Як пояснює САП, суд врахував те, що обвинувачений не з’являвся на судові засідання, а також дані «про перебування указаної особи за кордоном та задовольнив клопотання».

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«Питання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 56 млн грн та зміну обвинуваченому запобіжного заходу будуть вирішуватись у наступних судових засіданнях», – повідомляє прокуратура.

У жовтні Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід на судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича.

Національне антикорупційне бюро 17 жовтня оголосило Ярослава Дубневича у розшук.

За даними слідства, впродовж 2013-2017 років років народний депутат організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Як повідомили в НАБУ, обвинувальні акти стосовно п’яти учасників схеми скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» вартістю близько 800 млн грн накладено арешт.

У жовтні 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.