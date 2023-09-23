У Норвегії біля кордону з Росією затримали колишнього вагнерівця

Колишній найманець угруповання «ПВК Вагнера» Андрій Медведєв, який утік узимку з Росії до Норвегії, 22 вересня був затриманий норвезькою поліцією в селі Гренсе Якобселв неподалік кордону з Росією. Стверджується, що в темний час доби він прямував до кордону з метою перетнути її поза пунктом пропуску, повідомляє видання The Barents Observer.

Поліція підтвердила затримання, не назвавши імені затриманого. Журналісти впевнені, що це саме Медведєв. Всього за кілька годин до того, як він спробував перейти кордон, він сказав кореспондентові видання в місті Кіркенес, що має намір повернутися до Росії і шукає людину, яка б підвезла його до кордону.

Медведєв пояснив своє рішення тим, що побоюється екстрадиції в Україну і вважає, що повернутися до Росії для нього буде безпечніше.

Андрій Медведєв утік із Росії до Норвегії за не до кінця зʼясованих обставин після того, як провів деякий час на війні в Україні в лавах угруповання «ПВК Вагнера». Він стверджував, що готовий дати свідчення проти нині покійного ватажка угруповання Євгена Пригожина, звинувачуючи його в тортурах та вбивствах. Якийсь час Медведєв провів у таборі для біженців, потім був відпущений під нагляд поліції. Він заявляв, що побоюється екстрадиції до Росії. Рішення про те, чи надати йому політичний притулок, норвезька влада не ухвалила.

У травні Медведєв говорив, що вирішив повернутися до Росії і для цього звернувся до російського посольства в Осло по допомогу. «Загалом подивимося, як воно піде в Росії. Вбʼють – добре, не вбʼють – велике спасибі», – говорив він тоді. Однак у липні в розмові з The Barents Observer він говорив, що до Росії не збирається.

У Росії Медведєв провів чотири роки у вʼязниці за пограбування та бійки. Росіянина двічі затримували в Норвегії за бійки в барах. Одного разу його затримали у Швеції за нелегальний вʼїзд до країни. У розмові з The New York Times Медведєв повідомив, що в Осло він мав сутички з українцями.

Газета писала, що Офіс генпрокурора України просила Норвегію допомогти в організації допиту Медведєва, але росіянин зустрічатися зі слідчими відмовився. У лютому норвезькі ЗМІ писали, що Київ розглядає можливість запиту на екстрадицію росіянина.