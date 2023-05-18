«Вагнерівець»-утікач, який розповідав про злочини армії РФ, заявив про бажання повернутися до Росії

Колишній командир підрозділу ПВК «Вагнер», який попросив притулку в Норвегії, Андрій Медведєв заявив про бажання повернутися до Росії. Він стверджує, що звернувся по допомогу до російського посольства до Осло, передає російська служба Радіо Свобода.

Співробітники дипломатичного представництва 18 травня мають надіслати запит до Томська, щоб підтвердити його особу, розповів Медведєв у відео на YouTube. Канал із відео було створено 17 травня, переконався кореспондент Радіо Свобода. Він містить кілька роликів, які набрали кілька сотень переглядів.

За словами Медведєва, рішення про повернення він ухвалив самостійно.

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«Відбувається багато незрозумілого, я почуваюся хлопчиком у великій грі. Я сподівався, що тут у мене життя складеться, я втечу від цієї всієї політики, війни, армії, але якось не виходить», – сказав колишній найманець.

Він заявив, що вважає своє повернення небезпечним для життя:

«Побачимо, як воно піде в Росії. Вб’ють – OK. Не вб’ють – дякую. Дадуть жити – ще більше дякую».

Норвезька влада його заяву не коментувала, справжність відео офіційно не підтверджувалася.

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Про втечу колишнього найманця до Норвегії у січні повідомив правозахисний проект «Гулагу.нет». Стверджувалося, що росіянин, який воював в Україні у складі ПВК, перебіг на норвезьку територію кригою річки Паз у Мурманській області. Він стверджував, що був свідком воєнних злочинів, у тому числі позасудових вбивств одних вагнерівців іншими, і заявляв про готовність дати свідчення у міжнародному суді.