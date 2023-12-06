«Схиляю голову перед вашим подвигом» – Залужний привітав побратимів і посестер у День ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 6 грудня звернувся до «бойових побратимів у посестер» з нагоди Дня ЗСУ.

«Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, не зважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку», – сказав Залужний.

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Верховна Рада вирішила встановити в Україні це свято в 1993 році. «Встановити в Україні свято – День Збройних сил України, яке відзначати щорічно 6 грудня – у день прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону України «Про Збройні сили України», – йшлося в постанові парламенту.