ЗМІ: поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування проти бойовика РФ Тордена (Петровського)

Кримінальна поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування щодо одного з лідерів російської неонацистської диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» Яна Петровського (Воїслава Тордена) за підозрою у скоєнні терористичних злочинів в Україні. Про це повідомляє видання Yle з посиланням на заступника генпрокурора Юкка Раппе.

Рішення про те, чи «Фінляндія розпочинатиме розслідування за фактом тероризму», як повідомляється, можуть ухвалити на початку наступного тижня. За даними видання, наразі поліція вивчає матеріали, надіслані Україною до Фінляндії. Ці матеріали є в генпрокуратурі.

Таке розслідування матиме винятковий характер, оскільки потенційний підозрюваний не є громадянином Фінляндії, а ймовірний злочин було скоєно за межами країни. Закони Фінляндії дозволяють розслідувати такі злочини, пише Yle.

36-річний Воїслав Торден (Ян Петровськй) був затриманий у середині літа 2023 року. Він приїхав до Фінляндії із дружиною, яка отримала навчальну візу. В Україні він оголошений у розшук за підозрою в участі у терористичній діяльності – за участь у бойових діях на Донбасі в 2014–2015 роках. Він внесений до списків санкцій США, Євросоюзу та інших країн, що підтримують Київ.

Українська влада скерувала до Фінляндії запит про його екстрадицію, але 8 грудня Верховний суд Фінляндії відмовився видавати його. Суд також ухвалив звільнити Тордена, однак із слідчого ізолятора у місті Вантаа його забрали співробітники прикордонної служби. У відомстві заявили, що розслідують умови його перебування у країні.

Бійці ДШРГ «Русич» беруть участь у війні в Україні на боці сил РФ. США наклали санкції на Петровського за «особливу жорстокість», виявлену під час боїв у Харківській області минулого року.