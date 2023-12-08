В Офісі генпрокурора відреагували на відмову Фінляндії в екстрадиції російського бойовика Тордена

В Офісі генерального прокурора відреагували на відмову фінського суду в екстрадиції одного з колишніх ватажків угруповання «ДШРГ «Русич» Воїслава Тордена (раніше відомого як Ян Петровський).

«Ми продовжуємо шукати шляхи затримання та видачі цього підозрюваного в Україну. Відповідно до нашого законодавства він залишається підозрюваним... Обов’язок переслідування таких осіб передбачений, зокрема, Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також чинна для Фінляндської Республіки», – зазначив заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу Генерального прокурора Андрій Гулкевич.

За даними Гулкевича, протягом 2023 року Офіс генерального прокурора надіслав до іноземних країн 125 запитів на екстрадицію. Відомо, що із них 20 було задоволено, 15 відхилено. Інші, за словами заступника, наразі ще перебувають на розгляді у відповідних країнах.

За даними Офісу генпрокурора, однією з найпоширеніших причин відхилення запитів на екстрадицію є «активні бойові дії на території України».

«Окремі міжнародні партнери вважають, що наша країна не зможе належним чином, відповідно до міжнародного законодавства, забезпечити належні умови утримання підозрюваних та обвинувачених», – каже Гулкевич.

Також він запевнив, що Офіс Генерального прокурора продовжує співпрацю з компетентними органами Фінляндії щодо Воїслава Тордена.

8 грудня Прикордонна служба Фінляндії затримала Воїслава Тордена (раніше відомого як Ян Петровський після того, як Верховний суд країни ухвалив рішення негайно звільнити його з-під варти.

Раніше Верховний суд Фінляндії заборонив екстрадицію в Україну російського бойовика, одного з колишніх ватажків угруповання «ДШРГ «Русич» Воїслава Тордена (раніше відомого як Ян Петровський).

У рішенні суду вказано, що іноземець не може бути депортований, екстрадований або повернений із Фінляндії, якщо йому загрожує смертна кара, тортури або інше поводження, що загрожує гідності. Суд розпорядився звільнити громадянина Росії.

Газета Helsingin Sanomat уточнює, що причиною такого рішення стали погані умови в українських вʼязницях, зокрема їхня переповненість. Україна заявила у своєму запиті про екстрадицію, що дотримується положень Конвенції з прав людини. Проте суд Фінляндії ухвалив, що належне поводження з Торденом не гарантоване.

У рішенні суд посилається на практику Європейського суду з прав людини, а також на нещодавнє рішення Верховного суду Швеції та доповідь, яка стала для нього основою. Зокрема, йшлося про повідомлення про тортури і насильство, в тому числі стосовно осіб, підозрюваних у співпраці з Росією.

Торден був затриманий у середині літа 2023 року. Він приїхав до Фінляндії із дружиною, яка отримала навчальну візу. В Україні він оголошений у розшук за підозрою в участі у терористичній діяльності – за участь у бойових діях на Донбасі в 2014–2015 роках. Він внесений до списків санкцій США, Євросоюзу та інших країн, що підтримують Київ.

На суді про екстрадицію Торден заявляв, що хоче отримати у Фінляндії притулок. У 2016 року його висилали з Норвегії, вважаючи загрозою національній безпеці.

У жовтні Управління верховного комісара ООН з прав людини опублікувало доповідь, присвячену воєнним злочинам в Україні. У ній, зокрема, згадувалося про тортури та вбивства військовополонених, які перебувають як у російському, так і в українському полоні. Станом до середини літа ООН зафіксувала смерть від наслідків тортур чи вбивства 21 українського та 25 російських військовополонених.

Так звана «Диверсійно-штурмова розвідувальна група «Русич» складається з радикальних російських націоналістів та неонацистів і бере участь у війні в Україні з 2014 року. Київ звинувачує організацію у скоєнні воєнних злочинів, у тому числі тортурах та вбивствах полонених та цивільного населення.