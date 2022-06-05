Радіо Свобода Weekly: Гаряча фаза війни може тривати до кінця року – Жданов

Гаряча фаза війни може тривати до кінця року – Олег Жданов

Гаряча фаза війни може тривати до кінця року, вважає військовий експерт Олег Жданов. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода. За його словами, Росія найближчим часом намагатиметься захопити Луганську і Донецьку області в адміністративних кордонах, після чого спробує «схилити Україну до миру». При цьому, говорить експерт, Збройні сили України мають шанс утримати Сєвєродонецьк.

Мілош Земан про Україну, РФ, Крим, НАТО і допомогу в час війни. Ексклюзивне інтерв’ю

Чому президент Чехії Мілош Земан змінив свою риторику щодо України та РФ після масштабного вторгнення Росії? Чи й досі вважає окупований Крим «завершеною справою»? ​Що думає про запроваджені країнами Заходу санкції проти РФ? І як Чехія наразі допомагає Україні?

Про це та інше президент Чехії Мілош Земан розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Іноземний легіон» зайшов у Сєвєродонецьк

Сєвєродонецьк продовжують активно штурмувати російські війська. У ході бойових дій їм вдалося зайти до половини міста. Разом з тим, як стверджують українські військові, у місті точаться міські бої. ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України. Кореспондентам Радіо Свобода вдалося потрапити у Сєвєродонецьк. Що відбувається в цьому місті і як воює «Іноземний легіон оборони України» – дивіться в ексклюзивному відео Радіо Свобода.

«Мужність, яка межувала з божевіллям»: інструктор полку «Азов», який вирвався з «Азовсталі»

Підполковник грузинської армії у відставці, а нині громадянин України й інструктор полку «Азов» Георгій Купарашвілі – один із тих, хто обороняв Маріуполь з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Він отримав поранення, його оперували у підвалі заводу «Азовсталь» і, попри великий ризик загинути, він зміг звідти евакуюватися. Георгія, разом з іншими пораненими бійцями, забрав гвинтокрил, приземлившись прямо на територію комбінату, який обстрілювався звідусіль – з неба, землі та моря. Радіо Свобода записало інтерв'ю із Георгієм Купарашвілі.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Ким є неонацисти, які воюють проти України на боці Росії?

«Я – нацист. Я – нацист, – сказав один з чоловіків на ім’я Олексій Мільчаков – головний герой відео, яке розмістили на націоналістичному російському каналі в YouTube. – Я не буду заглиблюватися й говорити, що я – націоналіст, патріот, імперіаліст тощо. Я скажу відверто: я – нацист».

«Розумієш, коли ти вбиваєш людину, ти відчуваєш азарт полювання. Хто ніколи раніше не полював, тому варто спробувати. Це цікаво», – сказав він.

Мільчаков – це очільник російського парамілітарного угруповання «Русич», яка відкрито застосовує націоналістичну символіку та радикальні расистські ідеології. Угрупування і сам Мільчаков, ймовірно, пов’язаний зі звірствами в Україні та Сирії.

Разом із прихильниками вищості білої раси з організації «Російський імперський рух», яку Сполучені Штати два роки тому визнали «глобально терористичною», «Русич» є однією з кількох груп правого спрямування, які активно воюють в Україні разом з російськими регулярними збройними силами або загонами бойовиків із ОРДЛО. Ким є неонацисти, які воюють проти України на боці Росії, читайте в матеріалі.

У Кремлі воліють не згадувати про 100 днів війни в Україні

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 100 днів. Однак слово «війна» у Росії під забороною, а державним російським ЗМІ наказали не акцентувати увагу на тривалості так званої «спецоперації». Яку мету нині ставить Путін і хто йому може завадити, аналізує Віталій Портников.

Як Україна забиратиме активи «стовпів режиму Путіна»: пояснює міністр Малюська

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до українського санкційного законодавства. Тим самим Україна отримала можливість конфісковувати кошти, бізнес-активи та майно тих, хто підтримав, сприяв та співпрацював із країною-агресором – Російською Федерацією.



Визначено, що державним органом, який звертатиметься до суду і збиратиме доказову базу щодо колаборантів і зрадників, аби відібрати у них кошти і майно, є Міністерство юстиції України.



Журналісти «Схем» поспілкувалися з міністром юстиції Денисом Малюською. Розпитали про нові механізми стягування активів тих, хто сприяв російській агресії, в бюджет України, про долю майна кума Путіна Віктора Медведчука і про те, чому європейські країни поки що не поспішають відбирати маєтки у російських олігархів на користь України.

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