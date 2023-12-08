Фінляндія відмовила Україні в екстрадиції російського бойовика Тордена (Петровського)

Верховний суд Фінляндії заборонив екстрадицію в Україну російського бойовика, одного з колишніх ватажків угруповання «ДШРГ «Русич» Воїслава Тордена (раніше відомого як Ян Петровський), передає газета Iltalehti.

У рішенні суду вказано, що іноземець не може бути депортований, екстрадований або повернений із Фінляндії, якщо йому загрожує смертна кара, тортури або інше поводження, що загрожує гідності. Суд розпорядився звільнити громадянина Росії.

Газета Helsingin Sanomat уточнює, що причиною такого рішення стали погані умови в українських вʼязницях, зокрема їхня переповненість. Україна заявила у своєму запиті про екстрадицію, що дотримується положень Конвенції з прав людини. Проте суд Фінляндії ухвалив, що належне поводження з Торденом не гарантоване.

У рішенні суд посилається на практику Європейського суду з прав людини, а також на нещодавнє рішення Верховного суду Швеції та доповідь, яка стала для нього основою. Зокрема, йшлося про повідомлення про тортури і насильство, в тому числі стосовно осіб, підозрюваних у співпраці з Росією.

Торден був затриманий у середині літа 2023 року. Він приїхав до Фінляндії із дружиною, яка отримала навчальну візу. В Україні він оголошений у розшук за підозрою в участі у терористичній діяльності – за участь у бойових діях на Донбасі в 2014–2015 роках. Він внесений до списків санкцій США, Євросоюзу та інших країн, що підтримують Київ.

На суді про екстрадицію Торден заявляв, що хоче отримати у Фінляндії притулок. У 2016 року його висилали з Норвегії, вважаючи загрозою національній безпеці.

У жовтні Управління верховного комісара ООН з прав людини опублікувало доповідь, присвячену воєнним злочинам в Україні. У ній, зокрема, згадувалося про тортури та вбивства військовополонених, які перебувають як у російському, так і в українському полоні. Станом до середини літа ООН зафіксувала смерть від наслідків тортур чи вбивства 21 українського та 25 російських військовополонених.

Так звана «Диверсійно-штурмова розвідувальна група «Русич» складається з радикальних російських націоналістів та неонацистів і бере участь у війні в Україні з 2014 року. Київ звинувачує організацію у скоєнні воєнних злочинів, у тому числі тортурах та вбивствах полонених та цивільного населення.