ЗМІ: російське ГРУ заволоділо даними іноземців, запрошених до РФ фондом із орбіти партії покійного Жириновського

Російський фонд миру, який очолює лідер ЛДПР Леонід Слуцький, передавав Головному розвідувальному управлінню Генштабу ЗС РФ дані іноземців, які приїжджали до Росії на запрошення організації. Про це пише видання The Insider із посиланням на дані службового листування співробітників 1-го «європейського» управління ГРУ.

В електронних листах співробітників ГРУ журналісти виявили файли зі скріншотами десятків паспортів науковців, викладачів університетів, громадських та релігійних діячів з-за кордону.

1-ше управління ГРУ займається шпигунством за кордоном і вербує агентів, у тому числі в Європі – в Австрії, Швейцарії, Франції, Італії, Німеччині та Чехії, зазначає видання.

Найбільше даних від фонду Слуцького військова розвідка отримала про представників Франції, пише The Insider. Також у досліджених журналістами файлах була інформація про громадян США, Канади, Бельгії, Іспанії, Італії, Словенії, Індії, Бразилії, Ізраїлю та країн Африки. Що саме ГРУ робило із цими даними, у тексті не уточнюється.

Російський фонд миру – правонаступник заснованого понад 60 років тому Радянського фонду миру. Він позиціонує себе як громадська організація, яка здійснює «миротворчу та гуманітарну діяльність з надання допомоги соціально вразливим верствам населення, ветеранам війни, дітям-сиротам та інвалідам».

Згадані у статті іноземці, як і Слуцький, не прокоментували розслідування журналістів.

Леонід Слуцький є наступником Володимира Жириновського і став лідером партії ЛДПР після смерті останнього у квітні 2022 року. Слуцький активно підтримує зовнішню політику Володимира Путіна, зокрема війну в Україні та конфлікт із країнами Заходу. У вересні він отримав від командування 24-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ пам’ятний знак. Ця бригада воювала у Сирії та Україні.