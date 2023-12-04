У Києво-Печерській лаврі щодня битиме найбільший дзвін, нагадуючи про військовополонених

Києво-Печерська лавра започатковує акцію «Дзвін пам’яті та надії» на підтримку військовополонених, в рамках якої щодня битиме дзвін на підтримку військовополонених, повідомив 4 грудня Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

«У стінах Києво-Печерської лаври відтепер щодня згадуватимуть українських оборонців, які потрапили до ворожого полону. Національний заповідник започатковує акцію «Дзвін памʼяті та надії». Щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання на Великій лаврській дзвіниці битиме найбільший дзвін Лаври, нагадуючи про військовослужбовців, які опинилися в російській неволі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в штабі з посиланням на лавру, дзвін битиме дев’ять разів, символізуючи дев’ять років війни, «і нагадуватиме українцям і людям усього світу про військових, які перебувають в полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до РФ дітей і дорослих».

Наприкінці листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») повідомив, що Росія зупинила обмін військовополоненими з Україною.

За його словами, якщо на початку року Україна повертала від 100 до 300 українських захисників щомісяця, то в серпні був останній обмін, коли повернулися 22 оборонців.

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У координаційному штабі сподіваються, що міжнародний тиск допоможе у цій ситуації.

«Ми завжди готові обміняти всіх росіян, які утримуються у полоні у нас, на всіх українців, яких утримує Росія», – додає він, називаючи позицію Росії у цьому питанні «подвійною».

Раніше в коментарі Суспільному мовнику Яценко сказав, що Росія призупинила обміни військовополоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство і створити враження, що українська влада нібито не працює над цим питанням.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.