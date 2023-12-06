У День ЗСУ в Києві відкрили пам’ятник Олександру Мацієвському

У Києві сьогодні, у День Збройних сил України, відкрили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, повідомляє у телеграмі пресслужба Верховної Ради.



Пам’ятник створив скульптор Олег Цьось.



Скульптура є майже точною копією воїна, її встановили на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». На відкритті була присутня мати загиблого воїна.

Наприкінці листопада у Ніжині на Чернігівщині відкрили меморіал на честь загиблих захисників України, в центрі якого – пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському.

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6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

12 березня в СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого, ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.

Україна назвала розстріл воєнним злочином і закликала до розслідування на міжнародному рівні.