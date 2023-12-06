У Запоріжжі до Дня Збройних сил України доповнили Алею Героїв

В центрі Запоріжжі до Дня Збройних сил встановили нові інформаційні борди-призми із портретами загиблих воїнів-запорожців та інформацією про їхній життєвий шлях, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Їх розмістили на центральному проспекті міста. Наразі на так званій Алеї Героїв вже встановили 40 бордів призм, створених за кошти благодійників і меценатів.

«Сьогодні наші хлопці і дівчата своїм життям захищають нашу країну, тому всі повинні бути вдячні тим, хто стоїть на рубежах, і пам’ятати тих, хто загинув. І кожен запорожець повинен вшановувати пам’ять людини, яка віддала своє життя за цілісність і незалежність нашої країни. Сьогодні, в день Збройних сил, ми додатково відкриваємо ще 20 таких призм пам’яті, де кожен мешканець міста може прийти і подякувати їм за те, щоб в тому числі і над Запоріжжям був український прапор. Зараз на алеї вже 40 бордів, і роботи надалі будуть тривати», – заявив виконувач обов’язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Він додав, що родичі загиблих, які хочуть бачити своїх близких на алеї, звертаються до департаменту соціального захисту і надають там необхідні згоди.

На захід до Дня ЗСУ, до якого було доповнено Алею героїв, у Запоріжжі прийшли представники родин загиблих українських військових, місцевої влади та громадськості.

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Алею Героїв в центрі Запоріжжя відкрили 1 жовтня 2023 року, у День захисників і захисниць України.

6 грудня відзначають День Збройних сил України. Верховна Рада вирішила встановити в Україні це свято в 1993 році. «Встановити в Україні свято – День Збройних сил України, яке відзначати щорічно 6 грудня – у день прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону України «Про Збройні сили України», йшлося в постанові парламенту.