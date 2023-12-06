«Бережіть себе, будьте собою» – Зеленський звернувся до військових у День ЗСУ

Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський у День ЗСУ звернувся до «всіх, хто продовжує боронити державу, і всіх, хто віддав своє життя, аби не віддати України».

«Такі миті навіюють чимало думок, робиш чимало висновків. Пригадуєш, що в нас позаду, і знаєш, що у нас попереду. Позаду – щоденна боротьба за тимчасово окуповані території. Попереду – їх визволення. А як інакше? Це наші землі, це наші люди. Хіба є альтернатива? Ні. Позаду – дев’ять років і 651 день війни. Попереду – перемога. А як інакше? Хіба може бути альтернатива? Всі ми знаємо: ні», – сказав Зеленський у відео, записаному під час прогулянки ранковим Києвом – від вулиці Грушевського до Стіни памʼяті на Михайлівській площі.

«Сьогодні тільки одне слово – «молодці». Тільки одна емоція – вдячність. І тільки одне побажання – перемогти. Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів. Бережіть себе, будьте собою. Я вітаю вас з Днем Збройних сил України!» – додав український лідер.

6 грудня відзначають День Збройних сил України. Верховна Рада вирішила встановити в Україні це свято в 1993 році. «Встановити в Україні свято – День Збройних сил України, яке відзначати щорічно 6 грудня – у день прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону України «Про Збройні сили України», – йшлося в постанові парламенту.