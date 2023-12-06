У Львові вшанували пам’ять загиблих українських воїнів у День ЗСУ

У Львові у День Збройних Сил України вшанували пам’ять загиблих українських військовослужбовців на Личаківському кладовищі – на полі Почесних поховань і на Марсовому полі. Тут поховані воїни, які віддали своє життя, воюючи за Україну, з 2014 року і до нинішніх днів.

«Чоловік, 47 років. Загинув 18 грудня 2022 року. Гордість і біль. Гордість за чоловіка і героїв, які воюють і обороняють наш сон. Роблять все можливе, бо там дуже важко і не кожен піде. Був сміливий і казав: хто як не ми, як не підемо, вони прийдуть до нас, пішов за таких дітей. Не знаю, чи навчилася жити з цим, і до сих пір не можу сприйняти, хоч вже рік», – Юлія Кахцазова, дружина загиблого захисника України, молодого сержанта Віктора Кахцазова.

«Брат загинув, вже рік часу пройшов. Є гордість, образи немає. Так сталося і від того ніхто не застрахований. Просто йому подзвонили і сказали з’явитись, він пішов, бо треба йти. Він був хорошою людиною і не боявся викликів, був ідейною людиною», – каже Назар, брат українського захисника Івана Тимціва.

«23 березня 2022 року пішов добровольцем у 125-ту бригаду. Він зробив свій вибір, всюди перший. Яка образа? Лише на ту сторону, на Росію. А син… то гордість. Коли діти роблять хороші вчинки, то завжди гордість. Один син був…», – Олег Вишатицький, батько загиблого 21-річного Владислава.

«Це мій чоловік був. Від того, що він колишній, не робиться легше. Тато нашої дитини, їй 7 років буде у січні. Вона на днях згадувала татусика і так плакала. Вона так любить його і важко прийняти теперішні реалії. Він пішов добровольцем у 2014 і в березні 2022 року пішов на війну. Дуже шкода, що молоді і старші, не тільки військові страждають від цієї війни. Важко триматися і мало слів, щоб сказати дякую українським воїнам, які нас боронять», – Соломія Леуш, дружина Мирослава Головатого, який загинув 15 червня 2023 року.

На Марсовому полі відбулася молитва за загиблими, на могили поклали квіти і запалили свічки. Екуменічна панахида за загиблими захисниками України відбулась у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

6 грудня відзначають День Збройних сил України. Верховна Рада вирішила встановити в Україні це свято в 1993 році.