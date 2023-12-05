Залишив державну роботу в Польщі й поїхав захищати Україну. На фронті загинув 28-річний уродженець Луцька

У бою з російським агресором загинув 28-річний працівник Люблінської міськради Микола Мялковський. У перший день повномасштабного вторгнення Росії він написав заяву на звільнення в міській раді Любліна (Польща) і поїхав захищати Україну. Про це у фейсбуці написала мати загиблого воїна Тетяна Мялковська.

«Мій син вчора загинув як Герой під час виконання священного обовʼязку, за свободу України. Це дуже дорога ціна для мене. Єдиний, найкращий в світі син!», – написала Тетяна Мялковська.

Про загибель працівника у соцмережах написав мер Любліна Кшиштоф Жук.

«З України надійшла дуже сумна новина. У бою з російським агресором загинув працівник Люблінської міської ради Микола Мялковський. Він працював у відділі стратегії та підприємництва, відповідав за проєкти академічної співпраці. З початком повномасштабної війни пішов захищати Батьківщину й боротися за свободу. На жаль, він заплатив найвищу ціну. Памʼять і шана Герою», – написав Кшиштоф Жук.

На офіційній сторінці Люблінської міськради розмістили чорно-біле фото Миколи Мялковського і висловили співчуття його рідним і близьким.

Микола Мялковський навчався у Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Культурологія». Тіло загиблого воїна везуть до рідного Луцька, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Мати Миколи – відома у Луцьку і в Україні художниця, членкиня Національної спілки художників України, арттерапевтка. Останні кілька років працювала з дітьми загиблих героїв.