Зеленський у госпіталі відвідав поранених військових

У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський в одному з госпіталів Києва відвідав військовослужбовців, які проходять лікування після поранень. Глава держави подякував військовим за захист України, повідомляє офіційний сайт Зеленського.

«Дякую вам за службу, за захист держави. Швидкого вам одужання і перемоги. Подяка від усіх нас, від усього народу України за ваш героїзм», – сказав президент.

Він також вручив військовим державні нагороди. Молодшому сержанту Валерію Кучеренку, якому присвоєно звання Героя України, Зеленський вручив орден «Золота Зірка».

«У жовтні 2023 року молодший сержант очолював штурмову групу для захоплення ворожої позиції на Луганщині. Під щільним вогнем противника Валерій Кучеренко ручними гранатами знищив ворожу вогневу точку й першим увійшов на позицію, де з автомата знешкодив п’ятьох окупантів. Проте внаслідок вибуху ворожої гранати сам зазнав важких осколкових поранень усіх кінцівок. Його евакуювали з поля бою. Через поранення Валерій втратив руки. Нині захисник готується до встановлення біонічних протезів», – вказано в повідомленні.

Президент вручив також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів вісьмом бійцям, а медикам – ордени княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени Данила Галицького.

6 грудня відзначають День Збройних сил України. Верховна Рада вирішила встановити в Україні це свято в 1993 році. «Встановити в Україні свято – День Збройних сил України, яке відзначати щорічно 6 грудня – у день прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону України «Про Збройні сили України», – йшлося в постанові парламенту.