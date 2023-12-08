Перші водії вже отримали автомобільні номери та техпаспорт поштою – Федоров

У жовтні 2023 року в «Дії» запустили бета-тестування послуги з перереєстрації авто. А 8 грудня перші водії отримали свої автомобільні номери та техпаспорт на авто поштою, повідомив міністр цифрової трансформації Михайл Федоров.

За даними міністра, перереєстрація в «Дії» доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Проте наразі ще триває бета-тестування послуги.

За допомогою нової функції з'явилась можливість доставки документів, запевнив Федоров.

«Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення «Укрпошти». Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС», – повідомив міністр.

Саму послугу, за інформацією Федорова, буде презентовано на Diia Summit, який відбудеться 19 грудня цього року.

Раніше стало відомо про те, що на кордоні з Польщею почали тестувати камери автофіксації.