Нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну: що змінилося і як це вплине на фронт

ЛЬВІВ ‒ Із 1 грудня почали діяти нові правила ввезення в Україну гуманітарної допомоги. Їх запустила постанова Кабміну № 953 від 5 вересня 2023 року «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». У перші дні шквал критики лунав від волонтерів на адресу урядовців і митників. Окремі керівники митниці навіть просили у волонтерів вибачення через поведінку підлеглих.

Серед головних змін:

транспортні засоби можна ввозити лише на користь Збройних Сил України;

а громадські організації та благодійні фонди втратили можливість спрощеного оформлення машин для власного використання.

Що зараз кажуть волонтери про нові правила? Які проблеми? Які труднощі?

Ще за кілька місяців до запровадження нових правил ввезення гуманітарної допомоги через кордон до України, харківський волонтер Олексій Маслов був у числі тих волонтерів, які попереджали Кабмін про труднощі, які виникнуть при запровадженні з 1 грудня нових правил ввезення гуманітарної допомоги.

Особливо, це стосуватиметься не великих волонтерських груп, а малих. 1 грудня опівночі Олексій Маслов зіштовхнувся з проблемою при перевезенні автомобілів для військової частини.

Машини наших волонтерів арештували, а дівчата-волонтерки чекали на кордон

«Коли система стартувала, мобільна версія просто не працювала, були пункти, які вимагала митниця, але в тій системі їх просто не було. Машини наших волонтерів арештували, а дівчата-волонтерки чекали на кордоні.

Митник спілкувався неетично, але очільник Львівської митниці на наступний день особисто зателефонував і вибачився за поведінку свого співробітника, міністерство наступного дня телефоном допомагало зареєструватися у цій системі. Мінсоцполітики 30 листопада опублікувало роз'яснення, що старі декларації будуть працювати до 1 квітня наступного року. І всі думали, що система запуститься в тестовому режимі, а старі декларації будуть працювати, що за старими деклараціями все завозитимуть, але не так сталося.

Потім вийшли пояснення, де було написано, що в цій декларації має бути вказаний код саме з цієї системи. А код отримати волонтери не могли, бо система «впала», не працювала. Якщо все одразу йде на військову частину, то це має декларувати військова частина.

Тобто зараз відповідальність за декларування переклали на українську сторону. Якщо вам їде вантаж, то ви маєте все задекларувати попередньо і надати цей код людині, яка буде завозити. Але там були проблеми, код згенерувався, зависала система, код змінювався потім. Проблеми у системі тільки потім почали вирішувати. Тестування в такому режимі наразі не доречне, тому що зима, багато вантажів. Машини ми вже забрали», ‒ розповідає Олексій Маслов.

Харківський волонтер спільно з партнерами з Нідерландів за час повномасштабної війни ввіз для потреб української армії близько 200 автомобілів швидкої допомоги, близько 120 пікапів, джипів, дві пожежні машини, майже 500 тонн гуманітарної допомоги, а це зокрема і медичне обладнання для медзакладів. Олексій Маслов продовжуватиме працювати для війська надалі.

Для маленьких організацій треба знайти людину, яка буде на волонтерських засадах займатися проходженням митниці

«Великим організаціям, з великими фондами, в яких є юрист, бухгалтер ці нововведення при перевезенні гуманітарного вантажу не є проблемою. А для маленьких організацій, як ми, треба знайти людину, яка буде на волонтерських засадах займатися проходженням митниці. Ми працюємо у прифронтових містах і постійно на виїздах», ‒ говорить волонтер.

Нові правила для гуманітарної допомоги

З 1 грудня Кабмін, згідно з постановою № 953 від 5 вересня 2023 року «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» запровадив нові правила ввезення гуманітарної допомоги через використання автоматизованої системи реєстрації з переліком товарів.

До 1 квітня 2024 року можна подавати ще паперові декларації.

За помилку при заповненні декларації або невчасно поданому звіті протягом 90 днів про видачу гуманітарної допомоги громадська організація блокуватиметься на 6 місяців у Єдиному реєстрі.

Цифровий спосіб реєстрації ‒ це запис в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги; заповнення декларації з переліком товарів; система надасть унікальний код (надається одразу після формування отримувачем гуманітарної допомоги та подання ним в систему запису про товари, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням категорії товарів та їх найменувань, орієнтовної ваги та кількості -ред.), який волонтер повинен назвати митнику; розподілення гуманітарної допомоги; онлайн-звітування про цільове використання.

У Мінсоцполітики пояснюють, що запроваджені зміни мають посилити контроль над бюджетними установами, які отримують цю допомогу, запобігти зловживанням, коли ввозили автомобіль не для фронту, а для власних потреб, щоб впорядкувати діяльність волонтерів і прикрити шлях контрабанди, яким завозять товари під виглядом «гуманітарки».

На сьогодні, за даними міністерства зареєстровані більше 650 кримінальних справ щодо зловживань під час завезення допомоги. Також організація, яка не внесена в реєстр, не може бути отримувачем гуманітарної допомоги.

Кабінет міністрів вирішив залишити до 1 квітня 2024 року можливість ввезення гуманітарної допомоги за звичайними паперовими деклараціями, як альтернативу використанню електронних декларацій та Автоматизованої системи.

Виконувач обов’язків заступника начальника Львівської митниці Іван Керезвас заявив у коментарі Радіо Свобода, що жодної машини з 1 грудня митники не вилучали.

На Львівській митниці машини практично не стоять у пункті пропуску

«Були випадки, коли автомобілі залишалися в пункті пропуску через те, що благодійний фонд не був зареєстрований у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарних допомог. З різних причин: сам фонд не знав про таку необхідність; у зв’язку тим, що на початках погано працювала сама система, тому не могли зареєструватися фонди і отримати код на одержувача гуманітарної допомоги.

Щоб отримати цей код директор компанії має підписати документ за допомогою КЕП (кваліфікованим електронним підписом -ред.). З 1 квітня тільки потрібно буде подаватись електронно і треба реєструвати окремо гуманітарну допомогу, тому що буде працювати два реєстри ‒ одержувач гуманітарної допомоги і другий ‒ сам реєстр гуманітарної допомоги.

На Львівській митниці машини практично не стоять у пункті пропуску. Ті, що залишилися в пунктах пропуску, люди за ними після реєстрації приїжджають і забирають. Ситуація вирівнялась більш-менш. Система почала працювати стабільно. Задача в тому, щоб волонтер, громадська організація перед тим, як їхати на кордон, мала цей код, зареєструвалась у реєстрі отримувача гумдопомоги, тоді ніяких проблем не буде», ‒ зазначив Радіо Свобода Іван Керезвас.

Що кажуть волонтери?

Натомість, львівський волонтер Святослав Літинський, який від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ввозить транспорт для потреб ЗСУ, каже у коментарі Радіо Свобода, що не бачить суттєвих змін на сьогодні для ввезення автомобілів.

Є визначений термін, за який ти маєш передати автомобіль військовій частині

«Але є визначений термін, за який ти маєш передати автомобіль військовій частині, бо, в іншому випадку, матимеш проблеми. У нас є реальні автомобілі, які ми привезли у травні 2022 року і лише зараз спромоглися їх відремонтувати. Але це унікальний випадок.

Якщо в нас знову таке буде, то буду подавати для звітності пояснення зі станції техобслуговування. 95% випадків, коли ти встигнеш нормально поремонтувати, передати автомобіль. Декларації завжди даю за день, за два наперед, перед перетином кордону. За новою схемою повністю декларацію заповнюєш онлайн, окрім даних про водія, бо може бути інша людина, ‒ каже Святослав Літинський.

Волонтерка зі Львова Ольга Тимощук від початку великої російсько-української війни допомагає, як водій перевозити машини та іншу допомогу для ЗСУ з Польщі в Україну.

На Волинських митницях машини проїжджали, на Львівській ‒ ні, тобто якась різна координація на місцях

«Проблема була в недостатній поінформованості волонтерів про дуже важливі моменти, коли, наприклад, опівночі 1 грудня почали всі реєструватись і впала система. Сервер не витримав навантаження.

Відповідно, деякі волонтери провели на кордоні 2-4 години, щоб впровадити цей реєстраційний номер і отримати відповідні документи. Був єдиний цікавий момент, що на Волинських митницях машини проїжджали, на Львівській ‒ ні, тобто якась різна координація на місцях.

На сьогодні ми бачимо, що влада активно бере участь, щоб виправляти помилки і більше роз'ясняти. Це те, що мали зробити до 1 грудня.

Серед волонтерів паніки немає і люди пристосовуються до нових умов. Єдине питання, якщо дотепер громадські організації передавали машину просто на військового, то тепер можна передати тільки на військову частину. Як це буде вирішуватись? Військові частини не дуже радо беруть на баланс», ‒ говорить Ольга Тимощук.

Для прикладу, волонтерка з Польщі Ольга Соляр шукала машини і їх завозила не для конкретного військовослужбовця, а для батальйону. Із запровадженням нових правил з 1 грудня, вона не зможе так допомагати конкретному військовому підрозділу, який перебуває на передовій позиції. Адже не всі військові частини можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги, бо не всі є балансоутримувачі, не зможуть внести себе в реєстр.

Батальйон не має власного рахунку і не може бути отримувачем автомобіля. Отримувачем машини може бути бригада.

Але чи цей автомобіль потрапить у той підрозділ, для якого волонтерка його шукала? Їй простіше везти гуманітарну допомогу для спершу на громадську організацію чи благодійний фонд, а вже звідти напряму передати тим військовим, які потребують і для яких шукали машину.

Сьогодні військові підрозділи і надалі потребують транспортні засоби, зокрема і для медичної евакуації. Але чи нові зміни при ввезенні гуманітарної допомоги унеможливлять численні зловживання, коли машини ввозились під прикриттям фронту для торгівлі?