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Відрізала волосся...для перемоги: які перепони долають волонтерки-помічниці ЗСУ

Львівська волонтерка Ольга Тимощук допомагає ЗСУ від першого дня повномасштабної війни

ЛЬВІВ ‒ Кермо праворуч чи ліворуч, керувати джипом чи бусом. Волонтерка зі Львова Ольга Тимощук, яка працює в ІТ-компанії, переборює страх, сідає за кермо і перевозить машини через українсько-польський кордон для потреб військових частин Збройних сил України. А ще вона більшу частину своєї зарплати віддає на допомогу ЗСУ.

Ольга Тимощук, коли продала свій автомобіль, то заріклась, що більше не сяде за кермо. Бо водити машину не вельми їй подобалось та й задавало клопотів. Утім вона різко змінила свою думку з першим днем повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З'явилася мета і відчуття місії.

Троє троюрідних братів Ольги пішли воювати і вона почала їм допомагати спершу з різною амуніцією, а потім й іншим воїнам, водночас працюючи в ІТ компанії. А оскільки була велика потреба у жінках-водійках, які могли перетинати кордон і перевозити необхідні речі, то зголосилася допомогти.

Я допомагаю просто: як водій перевожу авто з Польщі в Україну
Ольга Тимощук

«Все почалось із того, що брат попросив допомогти купити йому машину для виконання бойових завдань. Я оголосила збір коштів у фейсбуці. На це авто скинулись мої друзі, і за ці кошти я його купила.

Безумовно, ніхто нам не дарує за кордоном машини, ми самі збираємо гроші і купуємо. Хлопці можуть докласти, якщо мають. Громадські організації допомагають. Таким чином, це швидко і можливо.

За 7 місяців мого активного волонтерства, я лише один раз перевозила речі за запитом військової частини. Всі решта ми перевозимо на громадську організацію чи благодійний фонд, який готовий нам допомогти. Я допомагаю просто: як водій перевожу авто з Польщі в Україну. Не керую процесом передачі його військовій частині, ані не беру участі у купівлі», ‒ говорить Ольга Тимощук.

Ця машина допомагає воїнам
Ця машина допомагає воїнам

Щоразу, сідаючи за кермо машини, яку доведеться перевезти з Любліна у Львів, Ольга відчуває хвилювання, адже автомобіль для неї ‒ новий у керуванні, все незнайоме. Бувало, що й ламалася автівка, не доїхавши до кордону.

Допоки доїду у Львів, то машина вже, як моя
Ольга Тимощук

«Є машини не дуже справні, але, зазвичай, мене попереджають про те, коли я погоджуюсь перевезти авто. Була машина, яка не заводилась, то мені всі допомагали. Була машина, в якої працювала погано третя передача, а була машина, в якої опускалось праве скло і його довелось заклеїти скотчем. Кожен раз я сідаю за кермо і думаю: минулого разу так страшно не було. Але вибору особливого немає. Це не те, що ми вибираємо ‒ воювати чи ні. Це на нас напали і ми маємо захистити державу. Тому сідаєш за кермо ‒ і їдеш. Перші 10 хвилин адаптуєшся. Допоки доїду у Львів, то машина вже, як моя», ‒ розповідає волонтерка.

Волонтерка зі Львова Ольга Тимощук
Волонтерка зі Львова Ольга Тимощук

Перевозячи чергову машину для фронту, дорогою Ольга фантазує, хто був попереднім господарем. І доволі часто стан машини дає чимало підказок. Чи на ній їздив фермер? Чи може будівельник, на що вказують плями фарби, як це було в одному з бусів.

Наразі Ольга допомогла перевезти близько десяти машин для ЗСУ. Одну з останніх привезла для військової частини, де служить її брат. За свої гроші поміняла двигун, проплатила інші ремонтні роботи та запчастини, звісно, й заправила машину. Це авто вже перебуває на передовій.

«За цю автівку КІА «Сорента» заплатили 3100 євро і ці гроші були зібрані моїми друзями. А вся решта витрат ‒ мої. Ця міфологія навколо волонтерства... Я себе намагаюсь волонтером не називати. У людей очікування, що коли ти волонтер, то тобі звідкись приносять гроші. Зазвичай, допомагають друзі.

Волонтери виникли, як можливість такого буферу між державою і військовими. Тобто, потенційно ці потреби мала б забезпечити держава за гроші платників податків. Але так не є. Машини не все, чим я займалась від початку війни. Було і комплектування аптечок, купівля одягу.

Волонтери працюють дуже швидко і злагоджено
Ольга Тимощук

Я б хотіла, щоби була активна взаємодія між волонтерами і певними посадовими особами у плані навчання, а не покарання, у плані запобігання випадкам, де волонтер може постраждати. Волонтери працюють дуже швидко і злагоджено, а коли залучаєш державу, то процес у рази затягується. Якщо бажаєш перемоги, то вкладаєш у неї весь ресурс. Я завжди мала у місяць бюджет, який виділяла на соціальні ініціативи. А сьогодні він набагато більший. майже вся зарплата. Є вища мета. Я не витрачаю гроші на одяг, на якісь дорогі речі, сьогодні перемога для мене має найбільший сенс» ‒ каже Ольга Тимощук.

Ця автівка ‒ вже на передовій
Ця автівка ‒ вже на передовій

Доводиться креативити

У волонтерському русі є потреба у жінках-водійках. Адже вони можуть без проблем виїхати за кордон і перевезти необхідні речі. Тетяна Турчина допомагає перевозити і автомобілі з-за кордону, і займається закуповує з друзями необхідні для війська речі. Вони організували благодійний ярмарок у Бельгії, на якому українки продавала народні вироби, серед яких були вишивані речі, писанки, малюнки, а також розмальовані уламки ракет і гільз.

Доводиться креативити, щоб привернути увагу до збірок для війська
Тетяна Турчина

«Доводиться креативити, щоб привернути увагу до збірок для війська. За кордоном і в Україні зараз купуємо зимову амуніцію. Потрібна термобілизна, зимові куртки, фліски для військових. Насправді, все зараз важко дається. Тому організовуємо благодійні аукціони для збору коштів», ‒ говорить волонтерка зі Львова Тетяна Турчина.

А коли військові попросили знайти для передової машину, то Тетяна Турчина відрізала власне волосся і продала його. Це був її фінансовий внесок у справу, іншу частину грошей надали благодійники з Бельгії та України.

Розмальований уламок ракети, який продали на благодійному аукціоні
Розмальований уламок ракети, який продали на благодійному аукціоні

У благодійному фонді «ЗдійсниТИ мрію» повідомили, що попри ухвалену процедуру перетину кордону чоловіками призовного віку, на сьогодні є велика потреба у жінках із правом керування автомобілем.

Жінки ‒ оперативні, мобільні
Уляна Флишко

«Жінки ‒ оперативні, мобільні, можуть швидко перетнути кордон. Наші партнер у Вроцлаві організовують купівлю автомобіля, ми тут шукаємо військову частину, якій цей автомобіль потрібен. З Вроцлава машину перевозять до прикордоння. А вже звідти комусь авто треба перевезти в Україну. З перших днів війни жінки учасників АТО, загиблих воїнів, багатодітні матері допомагають перевозити автомобілі. Зараз ми шукаємо теплі речі, спальники, каремати і це все будемо везти через кордон», ‒ каже представниця благодійного фонду Уляна Флишко.

Розмальовані уламки ракети, які продали на благодійному аукціоні
Розмальовані уламки ракети, які продали на благодійному аукціоні

З перевезеннями волонтерам допомагають водії фур. На початку повномасштабної війни Росії проти України вони створили чат, збирають запити від військових, щомісяця з зарплати перечислюють кошти на допомогу ЗСУ, за які купують і привозять воїнам ті речі, які вони потребують і просять.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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