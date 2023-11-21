Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Майже 200 тонн залежаної гуманітарної допомоги на Запоріжжі: влада каже, що частину вже передали ЗСУ

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що гуманітарну допомогу, яка не зіпсувалася, вже передали військовим та жителям прифронтових громад
Очільник Запорізької ОВА зазначив, що гуманітарну допомогу, яка не зіпсувалася, вже передали військовим та жителям прифронтових громад

На території одного з підприємств у Запорізькій області виявили близько 200 тонн гуманітарної допомоги, яка пролежала там із минулого року, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

«На базі одного з підприємств виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися там ще з 2022 року без відповідних договорів. Дуже схоже, що їх хтось хотів приховати. Гуманітарну допомогу вже передали тим, хто її потребував найбільше», – повідомив Малашко.

Наразі, за його словами, всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів.

Запорізька ОВА на своєму сайті уточнює, що виявили гуманітарну допомогу в серпні. Це продовольчі та непродовольчі товари, які завезли туди ще в квітні 2022-го та зберігали без відповідних договорів.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що гуманітарну допомогу, яка не зіпсувалася, вже передали військовим та жителям прифронтових громад.

Читайте також: Європейські волонтери просять уряд України не ускладнювати ввезення гуманітарної допомоги

Торік Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро повідомляли про розслідування про можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги високопосадовцями в Запорізькій області.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG