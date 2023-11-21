Майже 200 тонн залежаної гуманітарної допомоги на Запоріжжі: влада каже, що частину вже передали ЗСУ

На території одного з підприємств у Запорізькій області виявили близько 200 тонн гуманітарної допомоги, яка пролежала там із минулого року, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

«На базі одного з підприємств виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися там ще з 2022 року без відповідних договорів. Дуже схоже, що їх хтось хотів приховати. Гуманітарну допомогу вже передали тим, хто її потребував найбільше», – повідомив Малашко.

Наразі, за його словами, всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів.

Запорізька ОВА на своєму сайті уточнює, що виявили гуманітарну допомогу в серпні. Це продовольчі та непродовольчі товари, які завезли туди ще в квітні 2022-го та зберігали без відповідних договорів.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що гуманітарну допомогу, яка не зіпсувалася, вже передали військовим та жителям прифронтових громад.

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Торік Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро повідомляли про розслідування про можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги високопосадовцями в Запорізькій області.