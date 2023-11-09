У МВС назвали кількість загиблих військових на блокпостах від лютого 2022 року

11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко.

«Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни. Якщо говорити загалом за випадки дорожньо-транспортортних пригод на блокпостах, то найчастіше це порушеннях ПДР із боку водіїв. Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов», – сказав Антон Страшко.

У МВС кажуть, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшили, однак вони залишаються потрібними.

«Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости – основне завдання їх виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні», – додав заступник директора Департаменту комунікації МВС.

Раніше у поліції повідомили, що 7 листопада на Закарпатті на одному з блокпостів автівка збила військовослужбовця прикордонної служби, якого шпиталізували з численними травмами.

За даними відомства, аварія трапилася в селі Яноші Берегівського району. За даними поліції, 34-річний водій Audi обганяв автомобіль, який зупинився на блокпосту для перевірки, і збив 21-річного прикордонника, який саме перебував на проїжджій частині.