ДТП на блокпосту: поліція Києва відкрила провадження через наїзд на прикордонницю

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом наїзду на співробітницю прикордонної служби на блокпосту – жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, це сталося вчора о 21:25 у Деснянському районі.

За попередніми даними, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем «Рено», рухався по проспекту Броварському – з Броварів у напрямку Києва. При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та якраз переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою «драгера», який показав, що чоловік тверезий.

Цю подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.

Це не перший подібний випадок наїзду на військових, які працюють на блокпостах у столиці.

У липні в Києві 23-річний водій збив трьох військових на блокпосту, внаслідок чого один із них загинув, ще двоє – травмовані. За даними правоохоронців, тоді водій скоїв наїзд «на великій швидкості».

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.