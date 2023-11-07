На Закарпатті автівка збила прикордонника на блокпосту - поліція

На Закарпатті на одному з блокпостів автівка збила військовослужбовця прикордонної служби, йдеться в повідомленні поліції області.

За даними відомства, аварія трапилась 7 листопада у селі Яноші Берегівського району. За даними поліції, 34-річний водій Audi обганяв автомобіль, який зупинився на блокпосту для перевірки, і збив 21-річного прикордонника, який саме перебував на проїжджій частині.

«Постраждалого прикордонника з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували, а водія Audi затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. На момент інциденту водій був тверезий», – зазначають у поліції.

Відомо також, що правоохоронці за фактом дорожньо-транспортної пригоди порушили кримінальну справу. Водію Audi загрожує до 8 років за ґратами.

У липні в Києві 23-річний водій збив трьох військових на блокпосту, внаслідок чого один із них загинув, ще двоє – травмовані. За даними правоохоронців, тоді водій скоїв наїзд «на великій швидкості».

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.