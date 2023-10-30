На кордоні з Польщею почали тестувати камери автофіксації – Кубраков

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ», стартувало тестування камер автоматичної фіксації в межах проєкту «єЧерга», йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб у системі «єЧерга», а також автоматизують процес перетину кордону.

«Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі – мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій. Камери автоматичної фіксації – це один з інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі «єЧерга», – зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Чиновник уточнив, що зараз паралельно обстежуються ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер.

За словами Кубракова, процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску. Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу. Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в «єЧерзі». Екран сигналізує водію про «зелене світло» на в'їзд до пункту пропуску.

У тому випадку, зазначив Кубраков, якщо автівки немає у системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

Як повідомили у міністерстві, тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.

Зазначено, що у випадку перетину кордону незареєстрованого в системі «єЧерга» транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.

На початку травня в 16-ти пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система «єЧерга».