У пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система «єЧерга»

У 16-ти пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система «єЧерга», повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Проєкт впроваджуватиметься поетапно. Наразі є доступною реєстрація вантажного автотранспорту в 16 пунктах пропуску через державний кордон. Для автобусів запис буде доступний попередньо з липня, а для легкових автомобілів – з серпня цього року. Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок доступна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга», – розповіли у відомстві.

Наразі послугою можуть скористатися водії вантажівок, які планують перетинати кордон в наступних пунктах пропуску: «Ягодин – Дорогуськ», «Рава-Руська – Хребенне», «Краківець – Корчова», «Шегині – Медика», «Устилуг – Зосин», «Нижанковичі – Мальховіце» (місце перетину кордону), «Ужгород – Вишнє-Нємецьке», «Тиса (Чоп) – Захонь», «Порубне – Сірет», «Могилів-Подільський – Отач», «Дякове – Халмеу», «Мамалига – Крива», «Старокозаче – Тудора», «Виноградівка – Вулкенєшть», «Орлівка – Ісакча», «Рені – Джюрджюлешть».

Зареєструвавшись у відповідному застосунку, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску. Деталі ТУТ.

Днями в уряді повідомляли про кібератаку РФ на електронну чергу для перетину кордону. Повідомлялося, що записатися до електронної черги для перетину кордону водії вантажівок, попри атаку, могли з 8 травня. Російська сторона причетність до атаки офіційно не коментувала.