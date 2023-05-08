В уряді повідомили про кібератаку РФ на електронну чергу для перетину кордону

Український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками «єЧерга» зазнав атаки з боку Росії, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Зараз система працює без збоїв, у випадку змін водії та перевізники будуть оперативно проінформовані. Окремо зауважимо, що персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам у зв’язку зі спробами кібератак», – повідомили у відомстві.

Російська сторона причетність до атаки офіційно не коментувала.

Із 8 травня на 16-ти пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Це означає, що водії можуть забронювати час для перетину кордону для проїзду до країн ЄС та Молдови. Зареєструватись можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга».

З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі.