У Львові автомобіль патрульної поліції збив на смерть пішохода

Співробітники патрульної поліції у службовому автомобілі на смерть збили пішохода у Львові у п’ятницю вранці, повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

«Сьогодні вранці на вулиці Яворницького у Львові сталася ДТП за участю службового автомобіля та пішохода. Потерпілого госпіталізували, але він помер у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Про деталі події правоохоронці не повідомляють.

Згідно з повідомленням, Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування. Повідомляється, що патрульний екіпаж відсторонений від виконання службових обов’язків.