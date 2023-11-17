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У Львові автомобіль патрульної поліції збив на смерть пішохода

Повідомляється, що патрульний екіпаж відсторонений від виконання службових обов’язків
Повідомляється, що патрульний екіпаж відсторонений від виконання службових обов’язків

Співробітники патрульної поліції у службовому автомобілі на смерть збили пішохода у Львові у п’ятницю вранці, повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

«Сьогодні вранці на вулиці Яворницького у Львові сталася ДТП за участю службового автомобіля та пішохода. Потерпілого госпіталізували, але він помер у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Про деталі події правоохоронці не повідомляють.

Згідно з повідомленням, Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування. Повідомляється, що патрульний екіпаж відсторонений від виконання службових обов’язків.

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