«Якщо втомиться світ, він дозволить нам загинути» – Зеленська в інтервʼю Бі-Бі-Сі

Україні життєво необхідне продовження підтримки з боку Сполучених Штатів та інших західних партнерів, сказала в інтервʼю британському мовнику BBC News дружина президента України Олена Зеленська.

«Простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що інакше загинемо. А якщо втомиться світ, він просто дозволить нам загинути. Нам дуже потрібна допомога… Якщо впливові світові організації обмежаться лише «занепокоєнням», усі нинішні й наступні агресори відчують, що можна», – цитує Зеленську офіційний сайт глави держави 11 грудня.

Дружина президента вказала, що через російські атаки лише третина українських дітей може навчатися очно, і це великий виклик для країни та освіти. Вона також розповіла про досвід Харківщини, де будують захищений підземний освітній простір, який зможе вмістити одночасно близько 500 дітей і вчителів місцевих шкіл.

Інтервʼю Олени Зеленської оприлюднене під час американського турне її чоловіка, який 12 грудня матиме зустріч із президентом Джо Байденом у Білому домі, а також із лідерами Конгресу, включно з Майком Джонсоном, нещодавно обраним спікером Палати представників від Республіканської партії, де настрої ультраправого крила не сприяють підтримці України.

Протягом усього конфлікту українські сили сильно залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброї, а також економічної та соціальної допомоги на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.