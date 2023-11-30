Зеленська потрапила до числа найвпливовіших жінок світу за версією Financial Time

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до щорічного списку найвпливовіших і таких, що надихають, жінок світу «Жінка року – 2023» за версієювидання Financial Times.

Окрім Зеленської, до списку 25 найвпливовіших жінок світу від Financial Times увійшли президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, генеральна директорка General Motors Мері Барра акторка й продюсерка Марго Роббі, співачка Бейонсе та інші.



«Естонія співпрацює з фондом Зеленської, щоб збудувати сімейні будинки для дітей, яких російські бомби зробили сиротами. Вона вражає своєю увагою до деталей та вмінням слухати. Тепер світ повинен прислухатися до Зеленської та дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію та припинити стражданням», – написала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у колонці для FT про першу леді України.

Cпецпроєкт «Жінка року – 2023» створювався протягом кількох місяців у консультаціях із сотнями журналістів FT із десятків бюро, читачами та лідерами галузі. У Financial Times додають, що кінцевим результатом є список, наповнений жінками, які отримали престижні нагороди, але навіть Нобелівські премії, Пулітцерівські премії, Греммі не в змозі повністю відобразити багатогранний характер їхньої роботи.

У грудні минулого року Олена Зеленська була серед восьми українок, які потрапили до числа 100 найвпливовіших жінок світу в 2022 році за версією британського мовника Бі-Бі-Сі.

Днями стало відомо, що президент України Володимир Зеленський переміг у категорії «Мрійники» за версією видання Politico.