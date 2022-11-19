Премію імені Джона Маккейна присудили жінкам України

Премію імені покійного американського сенатора і друга України Джона Маккейна за лідерство на державній службі присудили жінкам України, йдеться у Twitter-повідомленні безпекового форуму у Галіфаксі.

За премію жінкам України у режимі онлайн подякувала перша леді Олена Зеленська.

Оголошував рішення про відзнаку син Джона Маккейна Джек Маккейн. Він зазначив, що «жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю та гідністю, які надихнули світ».

Премія за лідерство на державній службі імені Джона Маккейна, як йдеться на сайті Галіфакського міжнародного форуму з безпеки, щорічно присуджується особам з будь-якої країни, які продемонстрували незвичайне лідерство у прагненні до справедливості.