У центрі столиці України з'явилася вулиця Джона Маккейна

Одна з київських вулиць, що на Печерську, раніше називалася іменем радянського розвідника, а нині носить ім'я американського сенатора Джона Маккейна, великого друга України, який помер два роки тому, у серпні 2018-го. Тоді було вирішено увічнити його пам'ять, перейменувавши вулицю Івана Кудрі на вулицю Маккейна. Рішення, однак, досі залишалося ухваленим лише на папері. І ось нарешті днями відбулося фактичне перейменування та заміна табличок.

Комунальники Печерського району кажуть: затримка була спричинена тим, що спочатку шукали фінансування, потім шукали підрядника... Спостерігаючи за тим, як на перейменованій вулиці висять старі таблички, дехто з громадських активістів грозився: мовляв, уривається терпець, прийдемо познімаємо власноруч.

У переддень других роковин смерті сенатора бригада комунальників зрештою взялася до діла.

«Виглядає гарно», – милується результатами роботи директор КП з обслуговування житлового фонду Печерського району Ігор Павлик. Він схвалює перейменування: «Я думаю, що це правильно. Маккейн – великий друг українського народу».

А от мешканці колишньої вулиці Кудрі реагують по-різному. Хто радіє, хто обурюється.

«Це супер. Єдине місце у світі, де сходяться вулиці Маккейна та Івана Павла ІІ. Де ще таке є? Клас!», – сказав «Голосу Америки» мешканець Печерська.

Інша місцева мешканка спостерігає за зміною табличок невдоволено. «Кудря – герой Радянського союзу, визволяв Київ від фашистів. Для мене фашисти – вороги. Тому Кудря – герой. І ось так взяти і перейменувати вулицю на якогось американського сенатора, про якого навіть нічого дітям розповісти. Ну, допомагав Україні, ну, друг Порошенка», – нарікає пані.

Ще один співрозмовник «Голосу Америки» зауважив таке: «Я з Маккейном на Майдані познайомився. Хороший був дядько. Але чому нас не запитали, чи треба вулицю перейменовувати, чи ні?».

Окрім виступу на Майдані, Маккейн запам'ятався українцям тим, що лобіював надання Україні летальної зброї. Сенатор помер 25 серпня 2018 року, наступного дня після того, як довгоочікувані «джавеліни» вперше проїхали Хрещатиком під час параду до дня Незалежності.

«Джон Маккейн був видатним політиком і видатною постаттю на політичній сцені США. З його відходом ми можемо подивитися, чи хтось прийшов йому на заміну, чи є політики його калібру? Їх дуже не вистачає. Це стара школа політиків, які базували свої дії на цінностях», – сказав «Голосу Америки» політаналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

А експерт Фонд «Демократичні ініціативи» Петро Бурковський переконаний: якби Джон Маккейн дожив до сьогоднішніх днів, неодмінно підтримав би білоруську революцію, як колись підтримав Революцію гідності в Україні.

«Якби Маккейн був живий, він би точно приїхав у Білорусь, принаймні спробував би перетнути кордон Білорусі. І хай би хтось спробував зупинити його на кордоні Білорусі і відправити назад!», – сказав Бурковський.

Перейменування вулиці – правильний крок із погляду декомунізації, вважають історики. Іван Кудря був одним із «гвинтиків» радянської тоталітарної каральної системи, – каже Максим Майоров з Українського інституту національної пам’яті. За його словами, «легенду Кудрі, героя-розвідника» витворила радянська пропаганда у 60-і роки. Насправді документальних підтверджень його подвигів із протидії нацистам немає. Натомість достеменно відомо, що і до, і під час Другої світової війни він переслідував борців за незалежність України.

«Діяльність Кудрі на посадах, які він обіймав у НКДБ [Народному комісаріаті державної безпеки], пов’язана з протидією українському націоналістичному підпіллю. До війни він боровся з підпіллям у Львові. А під час війни його обрали на посаду резидента у Києві – якраз завдяки його навичкам, зв'язкам та досвіду боротьби з українським підпіллям, – розповідає Майоров. – Кудря мав завдання проникнути в українське націоналістічне середовище, щоб робити провокації, підставляти українських патріотів під німецькі удари. Ну і пізніше щоб передавати інформацію про українців, які виступають проти радянської влади, своїм зверхникам, аби з цими людьми можна було розправитися. Кудря є класичним борцем проти українського визвольного руху», – зазначив історик у коментарі «Голосу Америки».

На колишній вулиці Кудрі, а нинішній Маккейна, 24 будинки. Таблички поміняли поки що не всюди. Ім'я американського сенатора якийсь час сусідуватиме з іменем радянського чекіста. Хто із цих двох справжній український герой? Запеклі суперечки про це досі точаться між прихильниками та противниками декомунізації. Що зайвий раз доводить: різниця, як називається вулиця, таки є.