У Дніпрі відкрили бібліотеку української діаспори імені сенатора Джона МакКейна (фото)

У Дніпрі відкрили бібліотеку української діаспори імені американського сенатора Джона МакКейна. Вона діятиме в будівлі Центральної міської бібліотеки.

Основою бібліотеки стала, зокрема, колекція книжок Володимира (Мірка) Пилишенкова – українця, який мешкає у США, професора, директора української громадської бібліотеки міста Рочестер. Частину унікальної колекції літератури, яку він збирав все життя, в основному книжок, заборонених в СРСР, 85-річний чоловік наразі передав у дар місту Дніпру.

Як розповів Володимир Пилишенков в інтерв’ю Радіо Свобода, його батьки емігрували за кордон у роки Другої світової війни. Після поневірянь у Європі родина оселилась у США в 1950 році.

«Мама свого часу закінчила інститут благородних панянок і цікавилась літературою, дуже добре знала російську літературу. Батько теж любив читати. Я виріс із пошаною до книжок. Доля присудила мені зустрітися з цікавими людьми – дочкою Івана Франка, сином Василя Стефаника, сестрою Лесі Українки, Юрко Косач був товаришем моєї мами, Драч був мій добрий приятель, Павличко, Чорновіл… І дотепер немає дня, щоб я не читав поезії. Все життя збирав книги», – сказав Володимир Пилишенков.

Серед переданих книжок є дуже рідкісні видання та видання з дарчими написами, зокрема «Євангеліє», підписане Володимиру Пилишенкову патріархом Мстиславом. До фонду бібліотеки він передав також книжки, які мають бібліографічну та історичну цінність, – видання, що описують Голодомор в Україні 1932–33 років, примірники книжок про ОУН, багатотомник «Літопис Української повстанської армії» тощо.

«Я відчув, що мої книги тут потрібні. Хочу, щоб мої книги збереглись і були доступні людям, які цікавляться, яким життям ми жили», – додав Володимир Пилишенков.

Загалом Бібліотека імені Джона МакКейна в Дніпрі об’єднує колекцію книжок, журналів українців у США про Україну, її історію, громадських, політичних діячів, які видавалися впродовж ХХ століття в США і європейських країнах.