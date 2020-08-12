У Харкові остаточно перейменували станцію метро «Московський проспект»

У Харкові станцію метрополітену «Московський проспект» остаточно перейменували у «Турбоатом», повідомляє пресслужба комунального підприємства «Харківський метрополітен».

«Інформуємо, що на виконання рішення від 16.10.2019 року «Про перейменування станції метрополітену» 30-ї сесії 7-го скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки й історико-культурного середовища завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену «Московський проспект» у станцію «Турбоатом», – йдеться в повідомленні.

16 жовтня 2019 року Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування станції метро «Московський проспект» на «Турбоатом».

«З проханням про перейменування станції до міського голови Геннадія Кернеса на особистому прийомі звернулися представники колективу АТ «Турбоатом», – повідомили тоді у мерії Харкова.

Станцію «Московський проспект» відкрили 1975 року у числі перших семи станцій метро в Харкові. Спочатку її проектували під назвою «Турбінний завод», але потім закріпили за станцією інший топонім.