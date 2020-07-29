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29 липня 2020, Київ 11:22
Новини | Суспільство

У Києві перейменували вулицю, що мала назву Російська

Тепер ця вулиця названа на честь учасника Революції гідності, учасника бойових дій на Донбасі, загиблого полковника Юрія Литвинського (фото ілюстративне)

Київрада 28 липня ухвалила рішення про перейменування вулиці Російської в Дарницькому районі Києва на вулицю Юрія Литвинського, повідомляє сайт КМДА.

«Вулиця Російська у Дарницькому районі пролягає від вулиці Ревуцького до Россошанської вулиці. Перейменовано вулицю Російську на честь Литвинського Юрія Олексійовича. Литвинський Юрій Олексійович – активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення «Донбас» Національної гвардії України, брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ. Загинув від кулі російського снайпера», – йдеться в повідомленні КМДА.

У столичній адміністрації також заявили, що крім цього рішення, у Святошинському районі одній із нових вулиць присвоєно назву – вулиця Олеся Бердника, видатного українського письменника-фантаста, художника і композитора.

Повідомляється, що наразі КМДА розробляє проєкт рішення щодо стандартів і дизайну вуличних табличок.

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