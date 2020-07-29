У Києві перейменували вулицю, що мала назву Російська

Київрада 28 липня ухвалила рішення про перейменування вулиці Російської в Дарницькому районі Києва на вулицю Юрія Литвинського, повідомляє сайт КМДА.

«Вулиця Російська у Дарницькому районі пролягає від вулиці Ревуцького до Россошанської вулиці. Перейменовано вулицю Російську на честь Литвинського Юрія Олексійовича. Литвинський Юрій Олексійович – активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення «Донбас» Національної гвардії України, брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ. Загинув від кулі російського снайпера», – йдеться в повідомленні КМДА.

У столичній адміністрації також заявили, що крім цього рішення, у Святошинському районі одній із нових вулиць присвоєно назву – вулиця Олеся Бердника, видатного українського письменника-фантаста, художника і композитора.

Повідомляється, що наразі КМДА розробляє проєкт рішення щодо стандартів і дизайну вуличних табличок.