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16 Жовтень 2019, Київ 16:03
Новини | Суспільство

Станцію метро «Московський проспект» у Харкові перейменували на «Турбоатом»

Одна зі станцій харківської підземки (фото архівне)

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Станцію Харківського метрополітену «Московський проспект» перейменували на «Турбоатом», повідомляє сайт Харківської мерії з посиланням на рішення місцевих депутатів.

«З проханням про перейменування станції до міського голови Геннадія Кернеса на особистому прийомі звернулися представники колективу АТ «Турбоатом», – повідомили у мерії Харкова.

/**/ /**/ /**/ Станція буде перейменована на «Турбоатом», сказав Геннадій Кернес
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Станцію метро «Московський проспект» у Харкові перейменують – Кернес

Станцію «Московський проспект» відкрили 1975 року у числі перших семи станцій метро в Харкові. Спочатку її проектували під назвою «Турбінний завод», але потім закріпили за станцією інший топонім.

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