Станцію метро «Московський проспект» у Харкові перейменували на «Турбоатом»

Станцію Харківського метрополітену «Московський проспект» перейменували на «Турбоатом», повідомляє сайт Харківської мерії з посиланням на рішення місцевих депутатів.

«З проханням про перейменування станції до міського голови Геннадія Кернеса на особистому прийомі звернулися представники колективу АТ «Турбоатом», – повідомили у мерії Харкова.

Станцію «Московський проспект» відкрили 1975 року у числі перших семи станцій метро в Харкові. Спочатку її проектували під назвою «Турбінний завод», але потім закріпили за станцією інший топонім.