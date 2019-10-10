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10 Жовтень 2019, Київ 16:38
Новини | Політика

Станцію метро «Московський проспект» у Харкові перейменують – Кернес

Станція буде перейменована на «Турбоатом», сказав Геннадій Кернес

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Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявляє, що станція харківського метро «Московський проспект» буде перейменована на «Турбоатом».

«Колектив заводу сьогодні звернувся до міськради з такою пропозицією і вона буде розглянута на найближчій сесії 16 жовтня. Особисто я підтримую. «Турбоатом» – флагман нашого машинобудування, відомий у всьому світі, гідно проходить всі труднощі, виходить на нові ринки…Упевнений, що топонімічна комісія і депутати проголосують «за», – написав Кернес 10 жовтня в телеграмі.

Станція «Московський проспект», розташована на Холодногірсько-Заводській лінії харківської підземки, була відкрита 1975 року.

У червні Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту Григоренка в місті імені Георгія Жукова. Раніше вулицю перейменували на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення в судовому порядку оскаржували Харківська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», політична партія «Демократична сокира», Харківська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та кілька громадян України.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

Мер Харкова Геннадій Кернес пообіцяв оскаржити це рішення суду.

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